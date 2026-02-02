Diário do Nordeste
PT instaura sindicância ética após Pedro Lobo ser preso suspeito por importunação sexual

A filiação do parlamentar foi suspensa temporariamente enquanto a apuração é realizada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem do Pedro Lobo, deputado estadual suplente acusado de importunação sexual.
Legenda: O parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas de uma passageira no Aeroporto de Juazeiro do Norte.
Foto: Reprodução/Instagram.

O Partido dos Trabalhadores do Ceará decidiu instaurar uma sindicância ética para apurar o caso de importunação sexual que resultou na prisão do suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT). Nesta segunda-feira (2), o partido ainda determinou a suspensão temporária da filiação enquanto durar a apuração.

O parlamentar foi detido por suspeita de importunação sexual no Aeroporto de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, após ser acusado de encostar nas partes íntimas de uma passageira durante o desembarque no terminal, na madrugada desta segunda. A defesa de Pedro Lucas classificou a ocorrência como um "mal-entendido".

"Como medida excepcional, provisória e cautelar, o PT Ceará determinou a suspensão temporária da filiação enquanto durar a apuração, reafirmando seu compromisso com a ética e com a preservação da confiança da sociedade no partido", compartilhou, em nota. 

O partido ainda reafirmou que não compactua com qualquer forma de violência, e que seguirá atuando com responsabilidade. "Por fim, a apuração seguirá garantindo o contraditório, a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade, conforme o Estatuto e o Código de Ética do Partido".

Presidente da Alece cita 'tolerância zero' para importunação sexual

Ao ser questionado sobre o assunto, nesta segunda, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), declarou ter "tolerância zero" para casos de importunação sexual, classificando como "inadmissível". No entanto, também salientou o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

"Nós soubemos agora, dentro da sessão inicial, eu ainda não sei os detalhes, mas ele tem o contraditório e a ampla defesa. Desde já, reforçar que a tolerância é zero. Nós não compactuamos, seja suplente de deputado ou seja qualquer profissional de qualquer profissão. O homem brasileiro tem que respeitar a mulher e a mulher tem que cada vez mais denunciar se se sentir agredida", disse. 

A Secretaria das Mulheres do PT Ceará também se pronunciou sobre o caso, repudiando veementemente qualquer tipo de violência contra as mulheres. 

Confira nota completa do PT Ceará

"O Partido dos Trabalhadores do Ceará informa que decidiu instaurar uma sindicância ética para apurar fatos de grande repercussão pública envolvendo o filiado Pedro Lobo, suplente de deputado estadual.

A decisão foi tomada com responsabilidade e respeito às normas do PT. A sindicância é uma etapa preliminar, que não significa julgamento antecipado, mas tem como objetivo apurar os fatos com seriedade, transparência e dentro do devido processo.

Como medida excepcional, provisória e cautelar, o PT Ceará determinou a suspensão temporária da filiação enquanto durar a apuração, reafirmando seu compromisso com a ética e com a preservação da confiança da sociedade no partido. 

O PT tem um compromisso histórico e inegociável com a defesa da vida, da dignidade e dos direitos das mulheres, com o enfrentamento a todas as formas de violência, assédio e discriminação. Esses valores fazem parte da nossa história, da nossa militância e da nossa atuação política.

Reafirmamos que não compactuamos com qualquer forma de violência e seguiremos atuando com responsabilidade, respeito às mulheres e compromisso com a verdade.

Por fim, a apuração seguirá garantindo o contraditório, a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade, conforme o Estatuto e o Código de Ética do Partido".

 

