Presidente da Alece fala de prisão de deputado suplente por importunação sexual: ‘Tolerância zero’

Pedro Lobo foi detido no Aeroporto de Juazeiro do Norte na madrugada desta segunda-feira (2).

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto do presidente Romeu Aldigueri durante coletiva de imprensa na Alece.
Legenda: Romeu Aldigueri falou sobre o caso de Pedro Lobo durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2).
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), falou sobre a prisão do suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) por suspeita de importunação sexual, nesta segunda-feira (2). O parlamentar pregou “tolerância zero” para casos do tipo, ao mesmo tempo que salientou o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

A manifestação ocorreu em coletiva de imprensa após a solenidade de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 31ª Legislatura, na manhã desta segunda. O momento foi marcado pela leitura da Mensagem do governador Elmano de Freitas (PT).

Questionado sobre o assunto, Romeu Aldigueri ponderou que ficou sabendo do caso na própria sessão solene, mas enfatizou ser “inadmissível” qualquer episódio de importunação sexual. O deputado também defendeu a importância de encorajar as vítimas a denunciar os crimes. 

“Nós soubemos agora, dentro da sessão inicial, eu ainda não sei os detalhes, mas ele tem o contraditório e a ampla defesa. Desde já, reforçar que a tolerância é zero. Nós não compactuamos, seja suplente de deputado ou seja qualquer profissional de qualquer profissão. O homem brasileiro tem que respeitar a mulher e a mulher tem que cada vez mais denunciar se se sentir agredida”
Romeu Aldigueri
Presidente da Alece

Já a Assembleia ressaltou que Pedro Lobo não exerce o mandato de deputado estadual atualmente. “A condição de ex-deputado estadual, por ter exercido o mandato anteriormente, não confere a ele prerrogativas como foro privilegiado”, esclareceu em nota. 

Por sua vez, a defesa de Pedro Lobo disse que o episódio foi um “mal-entendido” durante o desembarque de um voo em “ambiente marcado por aglomeração, pressa dos passageiros e movimentação intensa de bagagens”.

“Situações assim podem, infelizmente, gerar interpretações distintas sobre um mesmo fato, que serão devidamente esclarecidas pela apuração”, afirmou o escritório de advocacia que representa o parlamentar no caso, em nota pública.

PT REPUDIA O CASO

Em nota, a Secretaria das Mulheres do PT Ceará informou que tomou ciência do caso com “indignação” e que repudia veementemente qualquer tipo de violência contra as mulheres.

“A Secretaria de Mulheres do PT Ceará reafirma seu compromisso com o enfrentamento à violência de gênero e informa que está em diálogo com a Executiva Estadual do Partido, buscando, de forma intransigente, as providências cabíveis e necessárias, com responsabilidade política e respeito ao devido processo legal”
Nota divulgada pelo PT Ceará

O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais pelas deputadas da bancada petista da Alece: Larissa Gaspar (PT), Jô Farias (PT) e Juliana Lucena (PT), que também é procuradora especial da Mulher da Casa. 

DETENÇÃO DE DEPUTADO

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) foi detido por suspeita de importunação sexual no Aeroporto de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na madrugada desta segunda-feira (2). 

Segundo relatório da Polícia Militar, ao qual a TV Verdes Mares Cariri teve acesso, o parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas em uma passageira durante o desembarque no terminal. 

Por se tratar de jurisprudência federal, o suplente de deputado foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal (PF) para esclarecimentos. Segundo a PF, o caso ocorreu em voo procedente de São Paulo.

DEFESA ALEGA ‘MAL-ENTENDIDO’

Em nota pública, a defesa de Pedro Lobo chamou o caso de “mal-entendido” e que o parlamentar sempre se posicionou no combate ao feminicídio, à violência de gênero e na defesa dos direitos das mulheres na trajetória política. 

“Pedro Lobo está tranquilo, com a consciência serena, e confia plenamente que a apuração criteriosa esclarecerá os fatos e demonstrará que não houve qualquer conduta criminosa de sua parte. Desde o início, tem colaborado com as autoridades, com transparência e respeito à investigação”
Nota pública da defesa de Pedro Lobo

Os advogados pontuam, ainda, que o parlamentar “reitera seu compromisso com a ética, com a verdade real dos fatos e permanece à disposição das autoridades e da sociedade, certo de que a verdade prevalecerá”.

Pedro Neto Lobo Soares é natural do Crato e graduado em geografia pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Ele já foi vereador pelo município cearense em dois mandatos seguidos, em 2016 e 2020.  

Atualmente, Pedro Lobo é o sexto suplente da Federação PT/PCdoB/PV. Em 2024 e 2025, o parlamentar chegou a exercer o mandato de deputado estadual após licenças dos titulares no chamado “rodízio partidário”.

