Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

Parlamentar foi conduzido para a delegacia da PF no aeroporto da cidade.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:37)
Segurança
Pedro Lobo.
Legenda: o parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas em uma passageira.
Foto: José Leomar.

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) foi preso por importunação sexual no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no cariri do cearense, na madrugada desta segunda-feira (2). 

Segundo relatório da Polícia Militar, ao qual a TV Verdes Mares Cariri teve acesso, o parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas em uma passageira durante o desembarque no terminal. 

Por se tratar de jurisprudência federal, o suplente de deputado foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal (PF) para esclarecimentos. 

Ao Diário do Nordeste, a PF apenas confirmou o fato e disse o procedimento segue em andamento. 

Quem é Pedro Lobo?

Pedro Neto Lobo Soares é natural do Crato e graduado em geografia pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Ele já foi vereador pelo município cearense em dois mandados seguidos, em 2016 e 2020.  

No perfil dele na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Pedro Lobo é descrito como ​militante das causas sociais, tendo ajudado, nos últimos anos, "na construção e organização da luta dos trabalhadores do campo e da cidade, seja na defesa dos seus direitos ou na organização da luta para consegui-los". 

