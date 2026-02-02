Suplente de deputado é detido por importunação sexual em Juazeiro do Norte

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) foi preso por importunação sexual no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no cariri do cearense, na madrugada desta segunda-feira (2).

Segundo relatório da Polícia Militar, ao qual a TV Verdes Mares Cariri teve acesso, o parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas em uma passageira durante o desembarque no terminal.

Por se tratar de jurisprudência federal, o suplente de deputado foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal (PF) para esclarecimentos.

Ao Diário do Nordeste, a PF apenas confirmou o fato e disse o procedimento segue em andamento.

Quem é Pedro Lobo?

Pedro Neto Lobo Soares é natural do Crato e graduado em geografia pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Ele já foi vereador pelo município cearense em dois mandados seguidos, em 2016 e 2020.

No perfil dele na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Pedro Lobo é descrito como ​militante das causas sociais, tendo ajudado, nos últimos anos, "na construção e organização da luta dos trabalhadores do campo e da cidade, seja na defesa dos seus direitos ou na organização da luta para consegui-los".