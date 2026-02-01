Polícia Civil prende homem e apreende 45 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante
O material ilícito estava escondido em um carro que vinha de Manaus para Fortaleza.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu 45,2 quilos de maconha tipo skunk no sábado (31), em São Gonçalo do Amarante. Durante a operação, um homem de 32 anos também foi preso em flagrante.
Veja também
As drogas, distribuídas em 40 tabletes, estavam escondidas em um carro que vinha da cidade de Manaus, Amazonas, com destino a cidade de Fortaleza. Também foram apreendidos uma caminhonete e um aparelho celular.
A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência realizado pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), no qual os oficiais investigadores descobriram que um suspeito estaria transportando uma grande quantidade de materiais ilícitos.
A operação também contou com a ajuda de cães farejadores da PCCE para localizar as drogas.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.
Denúncias
Para denunciar atividades suspeitas a população pode acionar o número 181, Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou o (85) 3101-0181, número de WhatsApp. Também é possível denunciar por meio do “e-denúncia”, o site do serviço 181.