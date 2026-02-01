Diário do Nordeste
Polícia Civil prende homem e apreende 45 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante

O material ilícito estava escondido em um carro que vinha de Manaus para Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:49)
Segurança
Cão farejador da Polícia Civil do Ceará está sentado à frente de uma mesa com dezenas de tabletes de drogas apreendidas, com painel ao fundo exibindo os logotipos da Polícia Civil, do Governo do Ceará e do Denarc.
Legenda: Cães farejadores ajudaram na operação.
Foto: Divulgação/PCCE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu 45,2 quilos de maconha tipo skunk no sábado (31), em São Gonçalo do Amarante. Durante a operação, um homem de 32 anos também foi preso em flagrante. 

As drogas, distribuídas em 40 tabletes, estavam escondidas em um carro que vinha da cidade de Manaus, Amazonas, com destino a cidade de Fortaleza. Também foram apreendidos uma caminhonete e um aparelho celular. 

Interior da porta de um carro com o forro removido, mostrando compartimentos metálicos e fios expostos, além de embalagens plásticas escondidas dentro da estrutura do veículo.
Legenda: As drogas, distribuídas em 40 tabletes, estavam escondidas em um carro.
Foto: Divulgação/PCCE

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência realizado pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), no qual os oficiais investigadores descobriram que um suspeito estaria transportando uma grande quantidade de materiais ilícitos. 

A operação também contou com a ajuda de cães farejadores da PCCE para localizar as drogas. 

Vista frontal de uma picape Nissan azul escura estacionada em área externa, com sinais de poeira na lataria e placa borrada, em local que aparenta ser um pátio ou estacionamento.
Legenda: Também foram apreendidos uma caminhonete e um aparelho celular.
Foto: Divulgação/PCCE

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça. 

Denúncias

Para denunciar atividades suspeitas a população pode acionar o número 181, Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou o (85) 3101-0181, número de WhatsApp. Também é possível denunciar por meio do “e-denúncia”, o site do serviço 181.

 

