'Golpe do terreno próprio': corretora de imóveis é presa em Aracati

Uma corretora de imóveis foi presa sob suspeita de aplicar golpes de estelionato em Aracati, no Ceará. A mulher de 49 anos foi capturada em um estabelecimento comercial no Cambeba, por força de um mandado de prisão preventiva, nessa sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a suspeita se valia da profissão para comercializar terrenos em Aracati. No entanto, as vítimas não recebiam o terreno e nem a suspeita devolvia o valor pago.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Aracati iniciaram após registro de um Boletim de Ocorrência (BO) de uma das vítimas.

PELO MENOS SEIS PESSOAS FORAM VÍTIMAS

A investigação apontou até o momento que, pelo menos, seis pessoas foram vítimas dos golpes aplicados pela mulher.

Quando os policiais a localizaram, a suspeita estava em um local trabalhando como corretora.

"Após a captura, a suspeita foi conduzida para a 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e ela colocada à disposição da Justiça", segundo a PCCE.

A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas registrem o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima com informações que auxiliem nas investigações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destaca que as informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3446-2601, da Delegacia de Polícia Civil de Aracati. O sigilo e o anonimato são garantidos.