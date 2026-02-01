Diário do Nordeste
Saiba quem é 'Coiote', preso em Jericoacoara e apontado como comparsa de chefe do CV no Pirambu

Irmão e primo do suspeito também são apontados como integrantes da facção carioca.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram uma viatura e uma base da Polícia Civil, durante uma prisão em Jericoacoara.
Legenda: Policiais civis cumpriram mandados de prisão contra o suspeito em Jijoca de Jericoacoara.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

O homem preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Jijoca de Jericoacoara, no último dia 24 de janeiro, é Lucas Lima de Almeida, conhecido como 'Coiote', de 25 anos, apontado como integrante da facção carioca Comando Vermelho (CV).

As investigações policiais apontam que 'Coiote' é comparsa de Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum', principal liderança do CV na região do Grande Pirambu, em Fortaleza.

'Skidum' figura na Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e há informações de que ele está escondido no Rio de Janeiro - berço do Comando Vermelho.

'Coiote' também estava no Rio, segundo a Polícia. Entretanto, ao voltar ao Ceará e visitar a Praia de Jericoacoara, foi preso por policiais civis.

Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra Lucas de Almeida. A Polícia divulgou que ele responde a crimes de integrar organização criminosa, homicídio, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro, além de contravenções penais e descumprimento de medida sanitária.

A defesa de Lucas Lima de Almeida não foi localizada para comentar a prisão e as investigações policiais contra o cliente. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Participação na organização criminosa

Uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 23 supostos integrantes do Comando Vermelho, com atuação nos bairros Pirambu, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne e adjacências, foi enviada à Justiça Estadual, em setembro do ano passado.

A organização criminosa foi descoberta pela Polícia Civil após a extração de dados do aparelho celular de Gleidson César da Silva Tito, o 'A1', que era considerado o número 1 do CV no Pirambu, até ser preso.

'A1' foi identificado como o mandante do assassinato de Isaquiel Costa da Silva, na Rua Raul Pompéia, bairro Álvaro Weyne, no dia 25 de outubro de 2023. Conforme a denúncia do MPCE, a vítima não aceitava a prática de tráfico de drogas na rua em que morava.

A foto mostra um homem sendo preso pela Polícia Civil, sem blusa e com tatuagens.
Legenda: Lucas Lima de Almeida foi detido pela Polícia Civil, após voltar do Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução.

A investigação policial localizou conversas entre 'A1' e 'Coiote'. O primeiro teria feito transferências por Pix, para uma conta da companheira do segundo homem, "proveniente da arrecadação de atividades criminosas (tráfico de drogas e rifa de armas de fogo)", segundo o Ministério Público.

R$ 2,6 mil
foram enviados por 'A1' para 'Coiote', na ocasião. O chefe do CV afirmou que enviaria mais R$ 1,3 mil, na semana seguinte. A dupla afirmou que, quem não realizar os repasses à facção, "vai pro pacote".

Familiares ligados à facção

A denúncia do MPCE revela que Lucas Lima de Almeida tem familiares que também são acusados de integrar a organização criminosa carioca Comando Vermelho.

Mateus Lima de Almeida, o 'Irmão Coiote', é irmão gêmeo de Lucas e está entre os 23 denunciados pelo Ministério Público, por integrar o CV na região do Pirambu.

Os irmãos gêmeos são primos de Luan Carlos Marcolino de Alcântara, o 'Tubarão', outro acusado pelo Ministério Público, na denúncia enviada ao Poder Judiciário em setembro do ano passado.

'Tubarão' foi uma das 121 pessoas mortas na megaoperação policial, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Ele tinha 24 anos e era um dos acusados de matar um policial militar, em Fortaleza.

Outros três cearenses também foram mortos. Francisco Teixeira Parente, o 'Mongol', de 30 anos, e Josigledson de Freitas Silva, o 'Gleissim' ou 'Traquino', 34, também eram apontados como integrantes do CV no Grande Pirambu.

