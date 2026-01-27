Diário do Nordeste
Tortura e punições: integrantes de 'tribunal do crime' do CV são presos no CE

Supostos criminosos eram "corrigidos" pelo grupo com pauladas, armas de fogo e facas.

Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
Homem sendo agredido por um adulto ao ar livre, situação de violência infantil ocorrendo em ambiente externo com vegetação ao fundo.
Legenda: O município de Trairi tem passado por disputas territoriais entre facções.
Foto: Reprodução.

Três homens foram identificados como responsáveis por integrar e liderar um 'tribunal do crime', no município de Trairi, no Ceará. O trio foi preso em flagrante no último domingo (25). O grupo é apontado como responsável por torturar membros da facção Comando Vermelho (CV), que infringem regras da organização, assim como moradores suspeitos de cometer crimes na cidade. 

Durante a prisão, drogas como crack, maconha e cocaína foram apreendidas com os suspeitos, além de armas, munições, coletes balísticos e duas motocicletas roubadas com placas falsas. Eles foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e participação em organização criminosa.

Os suspeitos foram identificados como Francisco Vitor Oliveira, conhecido como 'VT' ou 'Ademar', José Rodrigues de Oliveira, conhecido como 'Zé da Foca' ou 'Bruxo' e Diones Ferreira Carvalho. 

Eles foram capturados em uma casa próxima a um matagal na localidade de Pé do Morro, zona rural de Trairi.

O advogado Paulo César Jucá, que representa a defesa dos réus, enviou nota ao Diário do Nordeste, afirmando que "aguarda o envio do flagrante para a Comarca de Trairi, comarca competente para processar e julgar os flagranteados, bem como aguarda a manifestação do Representante do Ministério Público para poder melhor se manifestar sobre o caso". 

O Poder Judiciário determinou a conversão, nessa segunda-feira (26), da prisão em flagrante dos réus para preventiva. Expediu ainda decisão autorizando a quebra de dados telemáticos do material apreendido com os suspeitos para auxiliar no processo de investigação. 

"A apreensão de armas de fogo e expressiva quantidade de drogas, aliada às declarações dos próprios autuados acerca da integração em facção criminosa, evidencia a gravidade das condutas e o elevado grau de periculosidade, notadamente de José Rodrigues de Oliveira, apontado como liderança local do grupo criminoso."

'Zé da Foca' comandava as ações de tortura do grupo

Apontado pela investigação como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) em Trairi, 'Zé da Foca' é apontado como principal executor da facção na região e foi o único do trio que admitiu em depoimento ser integrante do CV.

Segundo relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE) obtido pela reportagem, três vídeos que registravam atos de tortura, no distrito de Canaã, em Trairi, foram encaminhados para as autoridades. Em um deles, é possível ver 'Zé da Foca' com uma arma "coordenando a ação enquanto segura a vítima, ficando clara sua postura de liderança". 

A partir da análise dos vídeos, a equipe iniciou uma investigação para localizar 'Zé da Foca' - que não tem residência fixa e se esconde em acampamentos improvisados em áreas de mata. Esse comportamento é apontado no relatório como "estratégia de evasão permanente e estrutura típica de organização criminosa".  

Outro homem identificado como torturador nos vídeos era Jefferson da Silva Moura, conhecido como 'Negão do Posto'. Jefferson foi assassinado em dezembro de 2025, "sendo essa apenas mais uma das várias mortes que ocorreram em razão do conflito entre facções, conflito este em que 'Zé da Foca' é um dos protagonistas", aponta a investigação.

Em depoimento que a reportagem teve acesso, 'Zé da Foca' negou ter participado de torturas, afirmando que colaborou apenas com uma "situação de correção de um integrante da facção que é viciado e estaria roubando na comunidade". Ele também relatou que era o responsável pelo tráfico de drogas na localidade de Canaã - atualmente disputado por três facções. 

CV, Massa e PCC estão 'em guerra' no município de Trairi (CE)

Conforme investigação da PCCE, o município do Trairi é palco de um conflito que acontece entre integrantes do Comando Vermelho (CV), da facção cearense Massa/Tudo Neutro - formada por dissidentes do CV - e do Primeiro Comando da Capital (PCC) - que dominam o município de Itapipoca (CE) -.

O relatório policial aponta ainda que a Massa e o PCC se uniram durante a disputa para tentar tomar o controle da facção carioca na região.

Sinal de trânsito indicando travessia de escolares, com grafite e pichações na parede ao fundo, incluindo árvores e casas. Ambiente urbano ao ar livre.
Legenda: As pichações foram registradas em 7 de janeiro de 2026.
Foto: Reprodução.

"Diversos pontos da cidade vêm sendo alvo de pichações com simbologia e mensagens alusivas a facções criminosas, utilizadas como mecanismo de delimitação territorial, intimidação da população e viabilização de prática do tráfico drogas"

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 

