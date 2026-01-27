PF apreende R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do Norte

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 500 mil em espécie logo após dois homens realizarem o saque do valor, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, na última sexta-feira (26). A dupla foi levada à delegacia e liberada.

"A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados transportariam valores com indícios de lavagem de dinheiro oriundo de desvios de recursos públicos federais, com o objetivo de dificultar o rastreamento do destino final da quantia", informou a PF, nesta terça (27).

Os suspeitos levariam o dinheiro para uma cidade da Região Sul do Ceará - a qual não foi divulgada pela Polícia Federal, para não atrapalhar as investigações. Um dos investigados é ex-funcionário da Prefeitura do município em questão.

Conforme a PF, informações de inteligência apontaram que uma empresa, que mantinha diversos contratos com o município, realizava saques de dinheiro em espécie com frequência. Em um ano, os saques somaram R$ 2,5 milhões.

Como se deu a apreensão

A dupla já era monitorada pela PF. Após o saque de R$ 500 mil, um suspeito foi abordado e levado à delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte. O outro suspeito se apresentou espontaneamente, na sequência, segundo o delegado federal Marcelo Dória.

Milhares de cédulas de R$ 100 foram apreendidas na mochila de um suspeito, que totalizaram o valor de R$ 500 mil.

O suspeito que estava na posse da mochila "não apresentou justificativa razoável para a realização reiterada de saques em espécie ao longo do último ano", segundo a Polícia Federal.

"As apurações iniciais apontam que a dupla teria movimentado, de forma atípica, valores elevados sem utilizar meios de transferência eletrônica", completou a nota da PF.

Suspeitos foram liberados

O delegado Marcelo Dória explicou que os homens não foram presos em flagrante porque não havia indícios suficientes do cometimento dos crimes e porque eles colaboraram com a investigação.

Dois aparelhos celulares foram apreendidos e o conteúdo dos equipamentos deve ser utilizado pelos investigadores para aprofundarem o inquérito policial.

Os dois homens e outros envolvidos no suposto esquema criminoso podem ser indiciados pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os suspeitos vão responder ao inquérito em liberdade.

"As investigações continuam para esclarecer a origem e o destino dos valores, no contexto de ações permanentes da Polícia Federal de combate a crimes financeiros no Cariri e no interior do Ceará", finalizou a PF.

Apreensão semelhante

Em uma ação no dia 30 de dezembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu dois suspeitos em flagrante, após o saque de R$ 400 mil, em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará.

A investigação da PF aponta que o dinheiro foi desviado por uma empresa a partir de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

R$ 61,5 milhões foram recebidos pela empresa do ramo alimentício, de prefeituras do Ceará e de outros estados, nos últimos anos.

As investigações seguem em sigilo. No dia seguinte à prisão, a dupla foi solta pela Justiça Federal no Ceará, em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança de um total de R$ 60 mil, para responder aos crimes em liberdade.