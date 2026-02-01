Três suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Itapipoca, no interior do Ceará

Três suspeitos morreram em confronto com policiais na manhã deste domingo (1º), na região serrana de Itapipoca, no Litoral Oeste do Ceará. Os homens foram baleados após efetuarem disparos de arma de fogo contra a equipe do Raio durante uma abordagem.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação ocorreu após uma denúncia indicar que os suspeitos de crimes estariam escondidos na localidade de Nazaré. Durante a apuração, os três teriam tentado fugir após perceberem a presença da corporação, trocando tiros com os policiais.

O trio ficou ferido e chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar em Itapipoca. No entanto, eles não resistiram aos ferimentos.

Legenda: Polícia aprendeu armas, munições, colete e outros materiais usados por suspeitos mortos em confronto com a polícia em Itapipoca. Foto: Divulgação/PMCE.

Antecedentes criminais

Ainda de acordo com a PMCE, entre os mortos estava um homem de 27 anos que possuía antecedentes criminais por ameaça, além de um suspeito de 21 anos por homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo. Ambos não foram identificados formalmente.

A ação policial resultou, ainda, na apreensão de três armas de fogo, carregadores, munições, um colete balístico, balaclavas, aparelhos celulares e um veículo com registro de roubo.

A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O material apreendido passa por procedimentos legais.