Homem é morto em suposto confronto com a Polícia em Jijoca de Jericoacoara

Uma arma, munições e maconha foram apreendidas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
Segurança
carro viatura da pmce na rua.
Legenda: A Polícia diz ter chegado ao local motivada pelo recebimento de uma denúncia anônima que havia um homem armado na região suspeito de traficar drogas.
Foto: Divulgação/PMCE.

Um homem foi morto na manhã dessa sexta-feira (30) durante um suposto confronto com policiais militares na localidade de Córrego Perdido, em Jijoca de Jericoacoara.

De acordo com a PMCE, uma arma de fogo revólver calibre 38, cinco munições, um aparelho celular e 25 gramas de maconha foram apreendidas durante a ação.

A Polícia diz ter chegado ao local motivada pelo recebimento de uma denúncia anônima que havia um homem armado na região suspeito de traficar drogas.

A partir da denúncia, agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram ao local e realizaram um cerco tático.

“Durante a ação, o indivíduo tentou fugir pulando o muro da residência e efetuou disparos contra a composição policial, que revidou à injusta agressão. O suspeito foi atingido e foi prontamente socorrido até uma unidade hospitalar local, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, disse a PMCE. 

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

”As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br”.

