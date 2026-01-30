Mulher encontra microcâmera em banheiro público no Interior do Ceará

Uma microcâmera de monitoramento foi encontrada em um banheiro público feminino da rodoviária da cidade de Novo Oriente, no interior do Ceará.

O equipamento foi percebido por uma mulher, que se assustou e acionou equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A câmera foi apreendida na última terça-feira (27).

A denúncia feita pela mulher foi realizada por meio do WhatsApp e encaminhada à equipe policial por volta das 13h30. Segundo ela, que não foi identificada, o equipamento eletrônico estava junto da luminária do recinto, o que a levou a deixar o ambiente assustada.

Policiais militares do BPRaio se deslocaram até a rodoviária e constataram a presença do objeto.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará apontou que a remoção foi realizada de forma imediata. Um cartão de memória de 32gb também foi encontrado no local.

Tanto a câmera quanto o cartão foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Novo Oriente, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. As investigações buscam identificar quem teria instalado o equipamento de vigilância no banheiro.