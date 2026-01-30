Como a Polícia chegou aos nomes de 35 membros do CV alvos de operação no Ceará

Os 30 homens e as cinco mulheres apontados pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como membros da facção carioca Comando Vermelho (CV) e alvos da 'Operação Impacto', deflagrada nessa quinta-feira (29), foram identificados pelas autoridades a partir da análise de conversas no WhatsApp.

A reportagem apurou que os criminosos "se disfarçavam" em grupos na rede social nomeados como 'Mentes Brilhantes', 'Legionários' e 'União e Igualdade'. Por trás destes nomes, os investigadores localizaram conversas com conteúdo que fazia referência à prática de crimes relacionados ao CV.

Foi a partir de operações anteriores com celulares apreendidos que a PCCE chegou a esses grupos. Depois de meses de investigação, segundo a Polícia, a participação de cada um dos suspeitos dentro da facção ficou demonstrada.

Dos 35 alvos dos mandados de prisão, 20 já estavam no Sistema Penitenciário.

O delegado Thiago Salgado, titular da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas Organizadas (Draco), destaca que "quando a gente analisava os grupos de Whatsapp víamos que sempre tratavam de assuntos específicos. Fizemos um trabalho de individualizar condutas e percebemos o que cada um fazia".

VEJA QUEM SÃO OS SUSPEITOS:

1.CAROLAINE CARVALHO MOURA

2.ERISON DA SILVA COSTA

3.ERMERSON IURI DIAS DA SILVA

4.FRANCISCO FABRICIO DE SOUSA ALMEIDA

5.FRANCISCO RENATO COSTA ONORATO

6.JULIANO TABOSA FEITOSA

7.LEANDRO INACIO DE SOUSA UCHOA

8.LUIS AUGUSTO SILVA FREITAS

9.LUIZ MARIO DE SOUSA DO AMARAL

10.MARCOS JONATAN PIMENTA DE SOUSA

11.MATEUS DE LIMA DE OLIVEIRA

12.MAURICIO FIDELES CAVALCANTE DA SILVA

13.PEDRO PAULO LIMA SEVERO

14.RONALD SOARES PINHO

15.SIDNEY FREITAS DOS SANTOS

16.VICENTE BATISTA DE SOUZA NETO

17.WHAGNER DE SOUZA LIMA

18.CARLOS DANIEL DA ROCHA COSTA

19.JOSÉ DANIEL DA SILVA RIBEIRO

20.ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA

Presos nessa quinta-feira 29:

21.ISAAC HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA

22.LAWANA DE MELO SILVA

23.FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

24.RENATO MIGUEL COELHO

25.FÁTIMA KAROLINE COSTA FERREIRA

26.ANTONIO EDSON DOS SANTOS LEITÃO

27.EDUARDO COSTA FERREIRA

28.GABRIEL DE SOUSA LIMA

29.EZEQUIEL DOUGLAS FERREIRA BATISTA

30.YARLEI LIMA FROTA

31.FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

32.ERICK BARBOSA DE OLIVEIRA

33.FRANCISCO CAUÃ CANIVETE SAMPAIO

34.JORGE HENRIQUE GOMES BATISTA

35.PALOMA DUARTE VICENTE

Nenhum dos presos exercia função de liderança dentro da facção: "eram de um mesmo escalão", segundo o delegado titular da Draco.

O Diário do Nordeste apurou que dentre os alvos da Operação Impacto há suspeitos com extensa ficha criminal, como Maurício Fideles Cavalcante da Silva, que responde por crime do Sistema Nacional de Armas, integrar organização criminosa, tráfico de drogas e receptação; Whagner de Souza Lima, também processado por crime Sistema Nacional de Armas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo; e Carlos Daniel da Rocha Costa, crime contra a mulher, tráfico de drogas e crime de trânsito.

Além de detidos por força dos mandados de prisão, Fernando Pereira de Oliveira e Paloma Duarte Vicente também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme os investigadores, os suspeitos atuavam em diversas regiões do Estado, como Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Itapiúna, Morada Nova e Morrinhos.

COMBATE À CRIMINALIDADE

O secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, e o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, também participaram da coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira para divulgar detalhes sobre a 'Operação Impacto'.

Roberto Sá destacou que "muitas vezes, as investigações têm um tempo dentro do devido processo legal e é preciso aguardar as informações".

"Nós estaremos dia a noite combatendo essa criminalidade" Titular da SSPDS.

Márcio Gutierrez acrescenta que “a Polícia não dará trégua ao crime organizado. São criminosos perigosos, violentos, envolvidos com atividades criminosas graves, como homicídio, tráfico de drogas e roubo. Tiram a paz e a tranquilidade da nossa população".

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie e drogas, "materiais que reforçam as investigações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa", disse a PCCE.