Operação mira grupos criminosos e cumpre mandados no Ceará e outros estados

A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou, nesta sexta-feira (30), uma operação para cumprir 33 mandados judiciais em oito municípios cearenses, além de ações interestaduais. Batizada de "Operação Sintonia", a ofensiva resultou no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em cidades do Cariri, da Região Norte e da Região Metropolitana de Fortaleza.

A ação foi coordenada pela 2ª Seccional do Interior Sul, com sede em Juazeiro do Norte, e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI/Sul), da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS (Coin) e do Departamento de Inteligência (DIP).

Cerca de 120 policiais civis participaram das diligências realizadas em Juazeiro do Norte, Sobral, Madalena, Caucaia, Mombaça, Maranguape e São Benedito.

No Ceará, foram cumpridos 18 mandados de prisão, sendo sete contra pessoas que estavam em liberdade e nove em desfavor de investigados já recolhidos ao sistema prisional.

Em ações interestaduais, a Polícia Civil também efetuou duas prisões, nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Apreensão de drogas e armas

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes apreenderam drogas, dinheiro em espécie, armas de fogo, munições, aparelhos celulares e balanças de precisão. O material recolhido será analisado e utilizado para aprofundar as investigações sobre a atuação dos grupos criminosos.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Sintonia integra as ações permanentes de enfrentamento ao crime organizado no estado. As diligências seguem em andamento visando identificar outros envolvidos, localizar foragidos e desarticular a estrutura criminosa investigada.