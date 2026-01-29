Ex-professor de medicina é preso por suspeita de assédio sexual contra aluna em Quixadá
O médico teria oferecido acesso a provas e pontos em trabalhos para assediar sexualmente a estudante.
O médico e ex-professor de medicina Yuri Silva Portela foi preso nesta quinta-feira (29) por suspeita de forçar uma aluna a manter relações sexuais oferecendo vantagens acadêmicas em uma instituição de ensino superior de Quixadá, no interior do Ceará. A captura ocorreu após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), que identificou os crimes de assédio sexual e violência psicológica.
Segundo o Diário do Nordeste apurou com a Delegacia da Mulher de Quixadá, a prisão foi feita em um hospital do município, enquanto o profissional da saúde trabalhava.
Conforme a denúncia do MPCE, o médico usou sua posição de docente no curso de medicina e ofereceu acesso a provas e pontos em trabalhos para assediar sexualmente a estudante.
A operação Bisturi Acadêmico foi deflagrada pela 1ª Promotoria de Justiça de Quixadá e coordenada pelo promotor de Justiça Bruno Barreto. A força-tarefa teve atuação conjunta de equipes da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá do Ceará, da Polícia Militar (PMCE) e da Polícia Penal.
Ainda segundo o MPCE, as investigações seguem em curso, pois há indícios de que o médico fez outras vítimas e teve "outras condutas possivelmente criminosas".
"A medida cautelar foi necessária não apenas pela gravidade dos fatos, mas também para garantir a ordem pública, preservar o andamento das investigações e evitar novas abordagens ou intimidações à vítima", informou o MP do Ceará.
Defesa pedirá habeas corpus
Ao Diário do Nordeste, o advogado Antônio Carlos Fernandes Pinheiro Júnior, que faz a defesa do médico Yuri Portela, informou vai pedir um habeas corpus.
Em nota, a defesa, realizada também pelo advogado Bruno Queiroz, informa que faz a "análise técnica e detalhada dos autos".
Os advogados não comentaram a prisão: "Por ora, não há manifestação a ser prestada à imprensa, sobretudo em respeito ao devido processo legal e ao sigilo necessário para a adequada condução da defesa".
MPCE pede que casos semelhantes sejam denunciados
O MPCE solicitou que novas vítimas ou pessoas que tenham informações do caso que gerou a prisão ou de casos semelhantes procurem a Promotoria de Justiça de Quixadá para agendar atendimento:
- Endereço presencial: Av. Jesus Maria José, 31, bairro Jardim dos Monólitos
- E-mail: 1prom.quixada@mpce.mp.br.