Ex-professor de medicina é preso por suspeita de assédio sexual contra aluna em Quixadá

O médico e ex-professor de medicina Yuri Silva Portela foi preso nesta quinta-feira (29) por suspeita de forçar uma aluna a manter relações sexuais oferecendo vantagens acadêmicas em uma instituição de ensino superior de Quixadá, no interior do Ceará. A captura ocorreu após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), que identificou os crimes de assédio sexual e violência psicológica.

Segundo o Diário do Nordeste apurou com a Delegacia da Mulher de Quixadá, a prisão foi feita em um hospital do município, enquanto o profissional da saúde trabalhava.

Conforme a denúncia do MPCE, o médico usou sua posição de docente no curso de medicina e ofereceu acesso a provas e pontos em trabalhos para assediar sexualmente a estudante.

Veja também Segurança MP abre procedimento para investigar venda de itens nazistas em Fortaleza Segurança Polícia cumpre 35 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho no Ceará Segurança Três policiais são investigados por violência contra a mulher no Ceará

A operação Bisturi Acadêmico foi deflagrada pela 1ª Promotoria de Justiça de Quixadá e coordenada pelo promotor de Justiça Bruno Barreto. A força-tarefa teve atuação conjunta de equipes da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá do Ceará, da Polícia Militar (PMCE) e da Polícia Penal.

Ainda segundo o MPCE, as investigações seguem em curso, pois há indícios de que o médico fez outras vítimas e teve "outras condutas possivelmente criminosas".

"A medida cautelar foi necessária não apenas pela gravidade dos fatos, mas também para garantir a ordem pública, preservar o andamento das investigações e evitar novas abordagens ou intimidações à vítima", informou o MP do Ceará.

Defesa pedirá habeas corpus

Ao Diário do Nordeste, o advogado Antônio Carlos Fernandes Pinheiro Júnior, que faz a defesa do médico Yuri Portela, informou vai pedir um habeas corpus.

Em nota, a defesa, realizada também pelo advogado Bruno Queiroz, informa que faz a "análise técnica e detalhada dos autos".

Os advogados não comentaram a prisão: "Por ora, não há manifestação a ser prestada à imprensa, sobretudo em respeito ao devido processo legal e ao sigilo necessário para a adequada condução da defesa".

MPCE pede que casos semelhantes sejam denunciados

O MPCE solicitou que novas vítimas ou pessoas que tenham informações do caso que gerou a prisão ou de casos semelhantes procurem a Promotoria de Justiça de Quixadá para agendar atendimento: