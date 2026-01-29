Três policiais são investigados por violência contra a mulher no Ceará

Três policiais viraram alvos de investigações administrativas, na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), por suspeita de cometerem crimes de violência contra a mulher.

As portarias contra dois oficiais investigadores da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (28).

A reportagem opta por não divulgar o nome dos policiais investigados, em razão dos procedimentos estarem em estágio inicial e com o intuito de preservar a identidade das vítimas.

Conforme o DOE, o soldado da Polícia Militar é suspeito de agredir a namorada, após uma briga motivada por ciúmes, em um bar no bairro Maraponga, em Fortaleza, no dia 6 de julho do ano passado.

Ao sair do estabelecimento, o PM teria, "supostamente, agredido-a com socos na parte de trás da cabeça e ao chegarem em casa, o mesmo teria levantado bruscamente a namorada que estava chorando sentada no chão e jogado-a na cama, vindo a bater com força a cabeça dela na cabeceira", segundo a narração da CGD.

O caso foi denunciado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que investiga o caso na área criminal. O 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher determinou medidas protetivas de urgência a favor da vítima.

Os investigadores descobriram ainda que "a vítima teria sofrido violência anteriormente no Natal do ano de 2024, quando fora agredida com asfixia, tendo necessitado de cuidados médicos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)".

Veja também Segurança PM preso por assaltar motorista de app em Fortaleza responde por organização criminosa Segurança Major PM absolvido das acusações de liderar grupo de extermínio no CE volta à ativa na Corporação

Uso de viatura da Polícia Civil

Um oficial investigador de Polícia é alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na CGD, por suspeita de ameaçar a ex-companheira, com uso de uma viatura da Polícia Civil. O crime foi denunciado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, no dia 14 de abril de 2025.

Segundo a portaria, a vítima narrou que, "no dia 20 de setembro 2024, o acusado dirigindo uma viatura da Polícia Civil, passou em sua residência e a levou a um Cartório em Caucaia, onde a coagiu a assinar um documento renunciando o recebimento de valores referente ao pagamento de pensão ao seu filho, sem concordar com seu teor".

Outro policial civil também foi denunciado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, no ano passado. As autoridades decretaram medidas protetivas para a ex-companheira do servidor público.

A investigação apurou os crimes de lesão corporal e violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar, que resultou em denúncia do Ministério Público contra o policial civil.