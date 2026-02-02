Lia diz que segue 'orientação de Cid' na eleição estadual e que não vai expor divergências com Ciro
A secretária anunciou ainda que deve retornar ao mandato de deputada estadual.
Secretária Estadual das Mulheres do Ceará, a deputada licenciada Lia Gomes (PSB) reforçou, nesta segunda-feira (2), que seguirá a orientação do irmão, o senador Cid Gomes (PSB), nas articulações para o pleito eleitoral deste ano. Ela reconheceu que as disputas políticas acabam estremecendo as relações familiares, contudo ponderou que jamais irá expor divergências com o irmão Ciro Gomes.
As declarações foram dadas durante entrevista concedida na reabertura dos trabalhos legislativos estaduais e em meio às aproximações do governador Elmano de Freitas (PT) com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e seu pai, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União). Pai e filho são adversários históricos da família Ferreira Gomes em Sobral, o que tem gerado manifestações de descontentamento dos irmãos de Cid e Ciro.
“Quando começaram os boatos (da aproximação), eu pensei: ‘Não acredito’”, disse.
“Eu falo aqui como uma pessoa pequena que sou, uma deputada estadual como os outros 45; não falo pelo Cid. Eu tenho o cuidado de dizer isso porque não sei o que o Cid pensa, ele conversa com vocês, mas eu quis manifestar o meu desconforto com essa possível aliança.”
Ela disse que se manifestou assim que surgiram os primeiros rumores por considerar incompatível a aproximação com um grupo que, segundo sua avaliação, atua de forma hostil aos Ferreira Gomes.
Lia ainda respondeu sobre declarações de Moses Rodrigues, em que o parlamentar defendeu o nome de Cid como candidato à reeleição ao Senado.
“Eu não posso dizer aqui as palavras fortes que eu gostaria, mas isso não faz sentido. A oposição em Sobral trabalha para destruir o Cid, e uma oposição predadora, que se usa de fake news e de perseguição. É uma perseguição forte, como eu nunca tinha visto na minha vida. Então, isso não procede, não condiz com a verdade do que ele realmente quer”, acrescentou.
Questionada sobre a possibilidade de apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes diante do descontentamento com as articulações governistas, a secretária reafirmou que estará ao lado do irmão Cid Gomes no pleito.
“O que eu tinha a dizer, eu já disse. Eu sigo a orientação do Cid. O Cid já afirmou que, quando dá a palavra, não volta atrás”, afirmou. Segundo ela, essa postura já foi adotada pelo senador em disputas anteriores, inclusive em contextos que envolveram a própria família.
Lia Gomes, contudo, reconheceu que o atual cenário gera abalos na relação entre os irmãos.
“Estremece, sim, porque a gente tenta preservar ao máximo o lado familiar. O amor e a admiração não se acabam. Ninguém vai me ouvir falar mal de um irmão”, afirmou. Lia disse que não tornará públicas divergências internas e reforçou a admiração pessoal e política por Ciro Gomes, a quem classificou como “um dos melhores quadros do Brasil”
“A minha opinião sobre o Ciro não vai mudar, independentemente de onde ele esteja. Ele é uma pessoa muito capacitada, um dos melhores quadros do Brasil”, disse, ao acrescentar que, na avaliação dela, o ex-ministro representa uma agenda de esquerda que poderia ter produzido outro rumo para o país, não fosse o ambiente de polarização política.
Eleições 2026
Com a proximidade do ano eleitoral, a parlamentar deve retornar ao mandato para disputar a reeleição.
Ela confirmou que irá se desincompatibilizar do cargo no Executivo no fim de março para voltar à Casa. “No dia 31 de março vou pedir meu afastamento para retornar aqui para a Assembleia”, concluiu.