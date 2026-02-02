Lia diz que segue 'orientação de Cid' na eleição estadual e que não vai expor divergências com Ciro

Secretária Estadual das Mulheres do Ceará, a deputada licenciada Lia Gomes (PSB) reforçou, nesta segunda-feira (2), que seguirá a orientação do irmão, o senador Cid Gomes (PSB), nas articulações para o pleito eleitoral deste ano. Ela reconheceu que as disputas políticas acabam estremecendo as relações familiares, contudo ponderou que jamais irá expor divergências com o irmão Ciro Gomes.

As declarações foram dadas durante entrevista concedida na reabertura dos trabalhos legislativos estaduais e em meio às aproximações do governador Elmano de Freitas (PT) com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e seu pai, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União). Pai e filho são adversários históricos da família Ferreira Gomes em Sobral, o que tem gerado manifestações de descontentamento dos irmãos de Cid e Ciro.

“Quando começaram os boatos (da aproximação), eu pensei: ‘Não acredito’”, disse.

“Eu falo aqui como uma pessoa pequena que sou, uma deputada estadual como os outros 45; não falo pelo Cid. Eu tenho o cuidado de dizer isso porque não sei o que o Cid pensa, ele conversa com vocês, mas eu quis manifestar o meu desconforto com essa possível aliança.” Lia Gomes (PSB) Secretária Estadual das Mulheres do Ceará e deputada licenciada

Ela disse que se manifestou assim que surgiram os primeiros rumores por considerar incompatível a aproximação com um grupo que, segundo sua avaliação, atua de forma hostil aos Ferreira Gomes.

Veja também PontoPoder Cid Gomes deu aval para aliança do governo com Moses Rodrigues, diz Elmano PontoPoder PP articula Moses para o Senado e Fernanda Pessoa na presidência do União no CE, diz AJ Albuquerque

Lia ainda respondeu sobre declarações de Moses Rodrigues, em que o parlamentar defendeu o nome de Cid como candidato à reeleição ao Senado.

“Eu não posso dizer aqui as palavras fortes que eu gostaria, mas isso não faz sentido. A oposição em Sobral trabalha para destruir o Cid, e uma oposição predadora, que se usa de fake news e de perseguição. É uma perseguição forte, como eu nunca tinha visto na minha vida. Então, isso não procede, não condiz com a verdade do que ele realmente quer”, acrescentou.

Questionada sobre a possibilidade de apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes diante do descontentamento com as articulações governistas, a secretária reafirmou que estará ao lado do irmão Cid Gomes no pleito.

“O que eu tinha a dizer, eu já disse. Eu sigo a orientação do Cid. O Cid já afirmou que, quando dá a palavra, não volta atrás”, afirmou. Segundo ela, essa postura já foi adotada pelo senador em disputas anteriores, inclusive em contextos que envolveram a própria família.

Lia Gomes, contudo, reconheceu que o atual cenário gera abalos na relação entre os irmãos.

“Estremece, sim, porque a gente tenta preservar ao máximo o lado familiar. O amor e a admiração não se acabam. Ninguém vai me ouvir falar mal de um irmão”, afirmou. Lia disse que não tornará públicas divergências internas e reforçou a admiração pessoal e política por Ciro Gomes, a quem classificou como “um dos melhores quadros do Brasil” Lia Gomes (PSB) Secretária Estadual das Mulheres do Ceará e deputada licenciada

“A minha opinião sobre o Ciro não vai mudar, independentemente de onde ele esteja. Ele é uma pessoa muito capacitada, um dos melhores quadros do Brasil”, disse, ao acrescentar que, na avaliação dela, o ex-ministro representa uma agenda de esquerda que poderia ter produzido outro rumo para o país, não fosse o ambiente de polarização política.

Eleições 2026

Com a proximidade do ano eleitoral, a parlamentar deve retornar ao mandato para disputar a reeleição.

Ela confirmou que irá se desincompatibilizar do cargo no Executivo no fim de março para voltar à Casa. “No dia 31 de março vou pedir meu afastamento para retornar aqui para a Assembleia”, concluiu.