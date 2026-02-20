Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

‘Teto de cachês’: Secretária explica custos do Carnaval de Fortaleza e pressão por grandes artistas

Helena Barbosa foi a convidada dessa quinta-feira (19), da live do PontoPoder.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder

A secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, afirmou que a gestão municipal trabalha com um limite para pagamento de cachês no Carnaval e defendeu a necessidade de equilibrar os valores pagos a atrações nacionais e a valorização de artistas locais. A declaração ocorre em meio a queixas de prefeitos cearenses sobre a escalada dos valores cobrados por artistas e o impacto nas contas públicas.

A titular da Pasta foi a entrevistada dessa quinta-feira (19), da live do PontoPoder. Ela conversou com os jornalistas e editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes. Na primeira semana de fevereiro, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) informou que prefeitos articulam medidas conjuntas para tentar arcar com os custos de eventos públicos por conta dos altos cachês para contratações de artistas.

Segundo Helena, essa discussão também tem sido considerada na Prefeitura da Capital.

“Eu mesmo tenho um teto de cachê que eu acho que não tem que aceitar, há uma negociação porque fica muito contraditório a gente pagar tão alto em alguns cachês”
Helena Barbosa
Secretária da Cultura de Fortaleza

A secretária relatou que, nos últimos anos, houve uma “curva surreal de investimento" para a contratação de algumas bandas, ao mesmo tempo, segundo ela, há uma pressão constante por atrações reconhecidas nacionalmente. 

“Você tem que fazer um equilíbrio do orçamento geral e do investimento do Carnaval. É lógico que de alguns (nomes) não tem como fugir porque, ao montar a programação, você precisa contemplar todos os públicos, contemplar as estratégias da programação que  possam reforçar o turismo, fomentar a economia e a geração de renda para outros trabalhadores”, ponderou.

Helena Barbosa durante a entrevista ao PontoPoder. A imagem é de um ângulo inferior, ela olha para a frente com o rosto sério e os braços sobre a mesa.
Legenda: Helena Barbosa foi a entrevistada desta quinta-feira (19) da live do PontoPoder e fez um balanço do Carnaval de Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha.

Custos invisíveis para o público

A secretária disse ainda que o impacto financeiro do Carnaval vai além do cachê pago aos artistas que sobem ao palco.

“A gente fala muito de cachê porque é o que está em cima do palco, mas colocamos 25 estruturas de palco, de som, de luz, de LED, banheiro, gerador, 6 mil pessoas empregadas, comida para todo mundo...”, disse

Fortaleza mantém quatro semanas de pré-carnaval antes dos dias oficiais da festa. Para a secretária, concentrar todo o orçamento apenas nos quatro dias principais comprometeria uma política cultural já consolidada na cidade.

“Não dá para pegar todo o dinheiro e colocar só nos quatro dias, que a gente já tem consolidado a nossa prática do pré-carnaval. É muito tempo de custo para manter tudo isso em pé”, disse.

Ela destacou ainda que a Prefeitura contratou mais de 160 artistas locais, que, segundo afirmou, “seguram de fato o pé do carnaval”, enquanto grandes atrações nacionais são concentradas na abertura e em datas estratégicas.

O que fazer diante do alto custo dos cachês?

Na entrevista, ao citar possíveis medidas para conter a alta dos valores, a secretária defendeu a realização de estudos de mercado para separar o que é pagamento pela criação artística e o que corresponde a custos logísticos, como passagens aéreas e hospedagem.

“Algumas vezes a gente chama de cachê colocado, que é você se responsabiliza pela sua logística, as passagens aéreas e hotel, então isso pode encarecer um pouco. Teria que fazer um estudo exatamente do que está valendo a pena, de quanto sai esse cachê mesmo, do ponto de vista de pagar pela produção criativa e quanto é que você está pagando em produção logística”, disse.

Veja também

teaser image
Ceará

Público lota palcos da folia na despedida do Carnaval 2026 em Fortaleza

teaser image
Segurança

Carnaval 2026 foi o menos violento dos últimos 17 anos no Ceará, anuncia governador

Ela também citou o aumento no tamanho das equipes que acompanham artistas em turnê, o que impacta diretamente o custo final das contratações. “Antigamente a gente trazia uma banda, era uma banda, um produtor e um roadie. Hoje em dia é uma banda, é um DJ e 20 pessoas na equipe”, concluiu.

Para a secretária, uma saída para esse impasse entre gestores e artistas só será possível com o engajamento das duas partes, além de um debate amplo com os Estados e o Ministério da Cultura.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
‘Teto de cachês’: Secretária explica custos do Carnaval de Fortaleza e pressão por grandes artistas
PontoPoder

‘Teto de cachês’: Secretária explica custos do Carnaval de Fortaleza e pressão por grandes artistas

Helena Barbosa foi a convidada dessa quinta-feira (19), da live do PontoPoder.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Fotografia oficial de quatro figuras políticas sorrindo em um escritório. Da esquerda para a direita: Bismarck Maia, Elmano de Freitas (Governador do Ceará), Renata Abreu (Presidente Nacional do Podemos) e Eduardo Bismarck. Eles estão posicionados à frente de uma estante de madeira e da bandeira do Brasil. Ao lado direito, um globo terrestre decorativo completa o ambiente institucional.
Wagner Mendes

Podemos firma acordo com Elmano e cobra apoio de Glêdson para a Câmara Federal

Partido quer eleger dois deputados estaduais e um federal.

Wagner Mendes
20 de Fevereiro de 2026
Montagem com quatro pessoas, lado a lado, falando ao microfone em ambiente institucional, possivelmente um plenário. Todas estão em pé, vestidas com trajes formais, diante de fundo de madeira típico de casas legislativas.
Inácio Aguiar

TSE marca retomada do julgamento dos deputados do PL e agita os bastidores no Ceará

Quatro parlamentares estão sob risco de perder os mandatos por fraude à cota de gênero.

Inácio Aguiar
19 de Fevereiro de 2026
Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa
PontoPoder

Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa

A transmissão acontece nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Ministro Dino fala ao microfone.
PontoPoder

Dino reitera decisão e proíbe novas leis ou atos que criem "penduricalhos"

Segundo o ministro, a decisão visa a “esclarecer e complementar” a decisão liminar do último dia 5.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Foto aérea da cidade de Iguatu, na região Centro Sul do Ceará.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará reduz em 30% o salário do prefeito, vice, secretários e comissionados

Servidores que recebem um salário mínimo e professores temporários não serão impactados pelo corte.

Marcos Moreira
19 de Fevereiro de 2026
Três pontos para entender por que o pós-carnaval marca o início das definições na eleição 2026
Inácio Aguiar

Três pontos para entender por que o pós-carnaval marca o início das definições na eleição 2026

Pauta legislativa, desincompatibilizações e janela partidária definem o cenário que vai se consolidar no segundo semestre.

Inácio Aguiar
19 de Fevereiro de 2026
Deputada do Ceará critica desfile sobre Lula e casais LGBT+: 'Família cristã que perpetua a espécie’
PontoPoder

Deputada do Ceará critica desfile sobre Lula e casais LGBT+: 'Família cristã que perpetua a espécie’

Dra. Silvana (PL) repercutiu o desfile carnavalesco da Acadêmicos de Niterói, em discurso na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
19 de Fevereiro de 2026
Fotos de agendas do senador Cid Gomes (PSB) e do prefeito Naumi Amorim (PSD) durante o carnaval.
PontoPoder

Carnaval da política cearense teve visita de Cid a aliados e articulações no PSD

Agendas expõem movimentações visando alianças para as eleições gerais de 2026.

Marcos Moreira
18 de Fevereiro de 2026
Projeto da nova Câmara Municipal de Fortaleza prevê 'bairro cívico' e terá regras do Iphan a cumprir
PontoPoder

Projeto da nova Câmara Municipal de Fortaleza prevê 'bairro cívico' e terá regras do Iphan a cumprir

Com previsão de entrega para os próximos quatro anos, há um investimento de R$ 70 milhões nas obras.

Milenna Murta* e Bruno Leite
18 de Fevereiro de 2026
Fachada da sede da Superintendência da Receita Federal. Imagem feita de baixo para cima, com visão também do céu do local em segundo plano.
PontoPoder

Entenda a investigação do STF a servidores da Receita em caso de vazamento de dados de ministros

Em nota, a Receita Federal informou que pode identificar eventuais irregularidades e responsabilizar os envolvidos.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Ministro Alexandre de Moraes é um homem careca e veste uma toga preta. Imagem usada em matéria sobre vazamento de dados sensíveis dos ministros do STF e seus familiares.
PontoPoder

Operação da PF investiga vazamento de informações sigilosas de ministros do STF e familiares

Logo após a ação, a Receita Federal admitiu oficialmente que houve desvios no acesso aos dados.

Redação e Agência Brasil
17 de Fevereiro de 2026
Imagem aérea de Congresso, com diversos parlamentares em pé em sessão, trajando roupas formais. Na frente, em telões a esquerda e a direita, há bandeiras do Brasil.
PontoPoder

Caso Orelha leva à criação de 50 projetos de lei no Congresso Nacional

As propostas mais comuns são de aumento da pena de maus-tratos na Lei de Crimes Ambientais e alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Milenna Murta*
17 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados lotado, com parlamentares e autoridades em pé durante uma sessão solene. Ao fundo, o painel verde e amarelo do plenário e telões exibindo a cerimônia.
PontoPoder

Problemas com emendas parlamentares só serão solucionados com fim da polarização, diz pesquisador

O PontoPoder entrevista Rafael Barros Barbosa, professor de Economia Aplicada da UFC e pesquisador do FGV IBRE.

Luana Barros
16 de Fevereiro de 2026
Foto da Margem Esquerda do Rio Acaraú, em Sobral.
PontoPoder

Via concursos ou seleções, empregos públicos giram a 'roda da economia' em municípios do Ceará

Especialistas apontam quais os impactos da ocupação de cargos nas gestões municipais para os setores econômicos locais.

Bruno Leite
15 de Fevereiro de 2026
Lucas Pinheiro está vestindo roupas de inverno e bandeira verde e amarela segura uma medalha de ouro olímpica e a leva à boca, usando luvas esportivas brancas e um gorro preto. Imagem usada em matéria onde Lula parabeniza atleta pela conquista.
PontoPoder

Lula celebra 1º ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Sempre na história'

Presidente exaltou feito do brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Representantes do Governo do Ceará e da Faec posam para foto juntos.
PontoPoder

Governo e Faec articulam ações para enfrentar a estiagem no Sertão Central e Vale do Jaguaribe

Foram definidas a perfuração de poços e a disponibilização de combustível para prefeituras apoiarem produtores rurais.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, lado a lado, sorrindo. Lula, à esquerda, segura um microfone e veste um terno azul-marinho com camisa azul clara. Alckmin, à direita, veste terno azul-marinho, camisa branca e gravata lilás. Ao fundo, outras pessoas aparecem desfocadas em um ambiente com painéis verdes.
PontoPoder

Qual o histórico e o que está em jogo na escolha do candidato a vice-presidente da República?

De FHC a Lula, a trajetória das chapas presidenciais mostra que a vice-presidência ocupa lugar estratégico no desenho do poder e na estabilidade do governo.

Beatriz Matos, de Brasília
14 de Fevereiro de 2026
Retrato do ex-prefeito José Giuvan Pires Nunes.
PontoPoder

Morre José Giuvan Pires Nunes, ex-prefeito de Uruburetama, aos 73 anos

Empresário comandou o município do interior do Ceará entre 2004 e 2012.

Marcos Moreira
13 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram a fachada Prefeitura de Caridade e a prefeita de Caridade, Simone Tavares.
PontoPoder

Mesmo com cobrança do MP, salário de servidores contratados da Prefeitura de Caridade segue atrasado

Município do Ceará quitou apenas remuneração de concursados e comissionados.

Marcos Moreira
13 de Fevereiro de 2026