De olho na disputa majoritária, MDB realiza encontro regional em Fortaleza
Partido é aliado do governador Elmano e quer manter vaga na chapa majoritária governista.
O MDB do Ceará realiza, no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, seu encontro regional em Fortaleza. Aliado do grupo governista, o partido ocupa a vaga de vice-governadoria com Jade Romero, mas já iniciou as tratativas para a composição da chapa das eleições deste ano. Além disso, o a legenda dialoga para a montagem das chapas proporcionais com a dificil missão de manter ao menos três deputados estaduais e dois federais.
Segundo declarações recentes do atual presidente, o deputado federal Eunício Oliveira, o MDB quer manter vaga na chapa majoritária. Ele próprio é um dos pré-candidatos ao Senado pelo grupo governista, uma lista que tem pelo menos sete nomes e que desafia a articulação política liderada pelo PT.
A complexidade da costura aponta para uma realizade: será muito difícil o MDB manter a vaga de vice e ter outra de Senado. Esse impasse pode levar, inclusive, à saída da vice-governadora Jade Romero da Legenda. Ela não descarta a possibilidade diante da posição do partido de priorizar a vaga ao Senado.
Mas há outras nuances em jogo. A aliança governista é ampla e há partidos de peso na disputa com o MDB. PSB, PSD, Republicanos e até lideranças do União Brasil, partido que está formalmente na oposição, têm demandas a apresentar e vão brigar por vagas na chapa.
Quatro vagas, muitos pretendentes
A matemática é simples, porém implacável. A chapa majoritária de 2026 terá quatro espaços: governador, vice-governador e duas vagas ao Senado.
O PT, que lidera a coligação, já tem Elmano de Freitas como pré-candidato. Pelo menos outros seis partidos com peso político vão lutar para indicar os demais, entre eles o MDB.
Engenharia proporcional em andamento
Paralelamente à disputa majoritária, o MDB trabalha na montagem das chapas proporcionais. Hoje, o partido conta com três deputados estaduais: Danniel Oliveira, Davi de Raimundão e Agenor Neto.
Na Câmara dos Deputados, são dois parlamentares: o próprio Eunício Oliveira e Yury do Paredão, este licenciado, tendo aberto espaço para Gorete Pereira assumir a vaga.
A meta interna é ampliar as bancadas, mas a montagem das chapas têm sido um desafio para todos os partidos.
O que está no radar das lideranças é que o partido deve fazer, pelo menos, um deputado estudual e um federal.