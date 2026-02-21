De olho na disputa majoritária, MDB realiza encontro regional em Fortaleza

O MDB do Ceará realiza, no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, seu encontro regional em Fortaleza. Aliado do grupo governista, o partido ocupa a vaga de vice-governadoria com Jade Romero, mas já iniciou as tratativas para a composição da chapa das eleições deste ano. Além disso, o a legenda dialoga para a montagem das chapas proporcionais com a dificil missão de manter ao menos três deputados estaduais e dois federais.

Segundo declarações recentes do atual presidente, o deputado federal Eunício Oliveira, o MDB quer manter vaga na chapa majoritária. Ele próprio é um dos pré-candidatos ao Senado pelo grupo governista, uma lista que tem pelo menos sete nomes e que desafia a articulação política liderada pelo PT.

Mas há outras nuances em jogo. A aliança governista é ampla e há partidos de peso na disputa com o MDB. PSB, PSD, Republicanos e até lideranças do União Brasil, partido que está formalmente na oposição, têm demandas a apresentar e vão brigar por vagas na chapa.

Quatro vagas, muitos pretendentes

A matemática é simples, porém implacável. A chapa majoritária de 2026 terá quatro espaços: governador, vice-governador e duas vagas ao Senado.

Engenharia proporcional em andamento

Paralelamente à disputa majoritária, o MDB trabalha na montagem das chapas proporcionais. Hoje, o partido conta com três deputados estaduais: Danniel Oliveira, Davi de Raimundão e Agenor Neto.

Na Câmara dos Deputados, são dois parlamentares: o próprio Eunício Oliveira e Yury do Paredão, este licenciado, tendo aberto espaço para Gorete Pereira assumir a vaga.