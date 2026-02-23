Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

'Muito perto de assinar o acordo', diz Elmano sobre permanência de barracas na Praia do Futuro

O governador discute o assunto com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), liderado por Esther Dweck.

Escrito por
Luana Severo e Beatriz Matos, de Brasília producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Elmano durante entrevista em estúdio.
Legenda: O governador Elmano de Freitas antecipou que a ministra Esther Dweck deve vir a Fortaleza tratar do assunto.
Foto: Thiago Gadelha.

Mais de duas décadas depois, se aproxima do fim a disputa histórica pela permanência de barracas na Praia do Futuro, em Fortaleza. Reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro no ano passado, as estruturas passaram por diversas expansões e melhorias ao longo dos anos, e são alvo constante de questionamentos sobre o uso privado de bem público.

Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas (PT) adiantou, nesta segunda-feira (23), em Brasília, que o Município, o Estado, a União e os proprietários das barracas concordaram em haver um regramento para a permanência dos estabelecimentos. Segundo ele, o acordo que garantirá a segurança jurídica do processo deverá ser assinado em breve.

Estamos muito perto de assinar o acordo e, assim, garantir segurança jurídica para as barracas e o emprego para o nosso povo".
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Sem detalhar como será esse regulamento, o petista antecipou que está prevista uma visita a Fortaleza da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para tratar do assunto.

Veja também

teaser image
Ceará

Praia do Futuro: lei que tornou barracas patrimônio não deve resolver conflito que já dura quase 20 anos

teaser image
PontoPoder

Alece reconhece barracas da Praia do Futuro como patrimônio cultural do Ceará

teaser image
Ceará

Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo

Patrimônio cultural brasileiro

À época do reconhecimento federal das barracas de praia como patrimônio cultural, o procurador da República no Ceará e coordenador do Fórum Permanente da Praia do Futuro, Alessander Sales, que acompanha o caso há anos, disse que a lei, sozinha, não conseguiria solucionar o conflito sobre a ocupação da faixa de praia.

"Me parece que promove o mérito das atividades ali desenvolvidas, sem, no entanto, fazer com que este reconhecimento suplante o conflito de ocupação. Esse só será resolvido em negociação ampla, no Fórum, que congrega mais de 26 instituições", comentou, à época, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Procurado novamente pela reportagem, o procurador afirmou que as partes têm até esta terça-feira (24) para se manifestar sobre o projeto construído coletivamente. "É a fase final do acordo, estamos bem próximo mesmo", garantiu Alessander, acrescentando que o parecer do Ministério Público Federal (MPF) é positivo.

Assuntos Relacionados
Elmano durante entrevista em estúdio.
PontoPoder

'Muito perto de assinar o acordo', diz Elmano sobre permanência de barracas na Praia do Futuro

O governador discute o assunto com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), liderado por Esther Dweck.

Luana Severo e Beatriz Matos, de Brasília
Há 1 hora
Foto da vice-prefeita Selma Bezerra e do prefeito de Aracoiaba Edim durante diplomação dos mandatos em 2024.
PontoPoder

Câmara afasta irmão de Wesley Safadão da Prefeitura de Aracoiaba (CE) e empossa vice-prefeita

Medida ocorre após cobrança do Ministério Público Eleitoral por Wellington Silva de Oliveira, o Edim, estar com direitos políticos suspensos.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Elmano de Freitas posicionado diante da imprensa concede entrevista. Ele olha para a lateral e, diante dele, há dois microfones, um da TV Verdes Mares e outro da ANC.
PontoPoder

'Não estamos com receio de nenhum adversário, o nome é o de menos', diz Elmano sobre eleição de 2026

Ciro Gomes é o nome que, atualmente, tem maior apoio entre as lideranças oposicionistas.

Igor Cavalcante e Beatriz Matos, de Brasília
Há 2 horas
Imagem dividida com dois homens em eventos públicos distintos; à esquerda, Lula de barba branca e camisa clara sorri em meio a uma multidão; à direita, Jair Bolsonaro de casaco preto levanta a mão em cumprimento, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Qual o desafio do lulismo e do bolsonarismo para construir 'herdeiros' políticos

Cientistas políticos apontam semelhanças e diferenças no processo de projeção de lideranças com potencial para suceder Lula e Bolsonaro.

Luana Barros
23 de Fevereiro de 2026
Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028
PontoPoder

Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028

Projeto de lei que autoriza a permuta entre os prédios deve ser votado pelos vereadores em março.

Luana Barros
23 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica do palco principal da XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025, realizada no Centro de Eventos do Ceará.
Inácio Aguiar

Seminário de Gestores Públicos confirma data da edição 2026

Um dos maiores eventos de gestão municipal do Brasil está marcado para junho em Fortaleza

Inácio Aguiar
23 de Fevereiro de 2026
Vereador PP Cell durante discurso na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

PDT Fortaleza adia votação da expulsão do vereador PP Cell para março

Caso deve ficar para a mesma data da reunião que pode definir a saída de quatro deputados estaduais do partido.

Marcos Moreira
23 de Fevereiro de 2026
Lula e Lee Jae-myung.
PontoPoder

Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul

Presidentes reforçaram o comprometimento dos dois países em ampliar o comércio bilateral.

Redação e Agência Brasil
23 de Fevereiro de 2026
Parlamentares de terno levantam a mão para votar no plenário da Câmara, enquanto o presidente da sessão, sentado à mesa diretora com microfone e monitores, conduz os trabalhos.
PontoPoder

Deputados federais do CE fizeram mais de mil discursos em três anos; veja quem lidera o ranking

Um levantamento feito pelo PontoPoder mostra quem são os deputados federais que mais discursaram nos últimos anos.

Igor Cavalcante
22 de Fevereiro de 2026
Lula beija bandeira de escola de samba durante carnaval do Rio. Ele está com um chapéu e uma faixa azul e veste uma roupa branca.
PontoPoder

Lula rebate críticas ao desfile que o homenageou no Carnaval 2026: ‘Não sou carnavalesco’

A escola Acadêmicos de Niterói sofreu críticas de setores da oposição.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Prefeito se manifestou em um vídeo nas redes sociais.
PontoPoder

MPCE cobra que Câmara afaste prefeito de Aracoiaba (CE), irmão de Wesley Safadão

Wellington Silva de Oliveira, o Edim, está com os direitos políticos suspensos após ter sido condenado por estelionato.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Deputado Federal Eunício Oliveira discursa no plenário da Câmara
Inácio Aguiar

De olho na disputa majoritária, MDB realiza encontro regional em Fortaleza

Partido é aliado do governador Elmano e quer manter vaga na chapa majoritária governista.

Inácio Aguiar
21 de Fevereiro de 2026
Mulher vestindo calças jeans visivelmente largas e segurando uma fita métrica e uma caneta injetável de medicação, simbolizando o processo de emagrecimento.
PontoPoder

O que os deputados estão discutindo sobre canetas emagrecedoras e o que pode ser mudado

Com regime de urgência aprovado por ampla maioria, proposta tenta antecipar o fim da exclusividade comercial para ampliar acesso e reduzir o custo do medicamento.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Fevereiro de 2026
Imagem do Pedro Lobo, deputado estadual suplente acusado de importunação sexual.
PontoPoder

Após ser acusado de importunação sexual, Pedro Lobo anuncia desfiliação do PT

Pedro Lobo foi preso na segunda-feira (2), em Juazeiro do Norte, no Cariri, mas foi liberado na audiência de custódia.

Igor Cavalcante
20 de Fevereiro de 2026
Homem de terno azul com gravata vinho e óculos redondos posa com os braços cruzados diante de fundo escuro, em retrato formal.
PontoPoder

Após um mês, partido O Democrata muda presidência do diretório no Ceará

O advogado Ricardo Valente Filho é o segundo presidente a assumir a legenda apenas em 2026.

Luana Barros
20 de Fevereiro de 2026
‘Teto de cachês’: Secretária explica custos do Carnaval de Fortaleza e pressão por grandes artistas
PontoPoder

‘Teto de cachês’: Secretária explica custos do Carnaval de Fortaleza e pressão por grandes artistas

Helena Barbosa foi a convidada dessa quinta-feira (19), da live do PontoPoder.

Igor Cavalcante
20 de Fevereiro de 2026
Fotografia oficial de quatro figuras políticas sorrindo em um escritório. Da esquerda para a direita: Bismarck Maia, Elmano de Freitas (Governador do Ceará), Renata Abreu (Presidente Nacional do Podemos) e Eduardo Bismarck. Eles estão posicionados à frente de uma estante de madeira e da bandeira do Brasil. Ao lado direito, um globo terrestre decorativo completa o ambiente institucional.
Wagner Mendes

Podemos firma acordo com Elmano e cobra apoio de Glêdson para a Câmara Federal

Partido quer eleger dois deputados estaduais e um federal.

Wagner Mendes
20 de Fevereiro de 2026
Montagem com quatro pessoas, lado a lado, falando ao microfone em ambiente institucional, possivelmente um plenário. Todas estão em pé, vestidas com trajes formais, diante de fundo de madeira típico de casas legislativas.
Inácio Aguiar

TSE marca retomada do julgamento dos deputados do PL e agita os bastidores no Ceará

Quatro parlamentares estão sob risco de perder os mandatos por fraude à cota de gênero.

Inácio Aguiar
19 de Fevereiro de 2026
Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa
PontoPoder

Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa

A transmissão acontece nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Ministro Dino fala ao microfone.
PontoPoder

Dino reitera decisão e proíbe novas leis ou atos que criem "penduricalhos"

Segundo o ministro, a decisão visa a “esclarecer e complementar” a decisão liminar do último dia 5.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026