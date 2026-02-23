'Muito perto de assinar o acordo', diz Elmano sobre permanência de barracas na Praia do Futuro

Mais de duas décadas depois, se aproxima do fim a disputa histórica pela permanência de barracas na Praia do Futuro, em Fortaleza. Reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro no ano passado, as estruturas passaram por diversas expansões e melhorias ao longo dos anos, e são alvo constante de questionamentos sobre o uso privado de bem público.

Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas (PT) adiantou, nesta segunda-feira (23), em Brasília, que o Município, o Estado, a União e os proprietários das barracas concordaram em haver um regramento para a permanência dos estabelecimentos. Segundo ele, o acordo que garantirá a segurança jurídica do processo deverá ser assinado em breve.

Estamos muito perto de assinar o acordo e, assim, garantir segurança jurídica para as barracas e o emprego para o nosso povo". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Sem detalhar como será esse regulamento, o petista antecipou que está prevista uma visita a Fortaleza da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para tratar do assunto.

Veja também Ceará Praia do Futuro: lei que tornou barracas patrimônio não deve resolver conflito que já dura quase 20 anos PontoPoder Alece reconhece barracas da Praia do Futuro como patrimônio cultural do Ceará Ceará Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo

Patrimônio cultural brasileiro

À época do reconhecimento federal das barracas de praia como patrimônio cultural, o procurador da República no Ceará e coordenador do Fórum Permanente da Praia do Futuro, Alessander Sales, que acompanha o caso há anos, disse que a lei, sozinha, não conseguiria solucionar o conflito sobre a ocupação da faixa de praia.

"Me parece que promove o mérito das atividades ali desenvolvidas, sem, no entanto, fazer com que este reconhecimento suplante o conflito de ocupação. Esse só será resolvido em negociação ampla, no Fórum, que congrega mais de 26 instituições", comentou, à época, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Procurado novamente pela reportagem, o procurador afirmou que as partes têm até esta terça-feira (24) para se manifestar sobre o projeto construído coletivamente. "É a fase final do acordo, estamos bem próximo mesmo", garantiu Alessander, acrescentando que o parecer do Ministério Público Federal (MPF) é positivo.