Espuma branca aparece no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza; vídeo

Fenômeno costuma acontecer no primeiro semestre de cada ano.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará

Os banhistas que quiseram aproveitar o mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, nesta segunda-feira de Carnaval (16), se depararam com uma espuma densa na água. O material, que varia de coloração branca a marrom, se acumulou em trechos da areia nas proximidades do Caça e Pesca.

O Diário do Nordeste confirmou a informação com duas barracas de praia e um surfista que frequenta o local. Apesar de chamar atenção, eles relatam que o fenômeno é comum nesta época do ano.

A aparição dessas manchas no litoral de Fortaleza é estudada desde os anos 1990 por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC). A ocorrência pode estar relacionada a fatores ambientais como ondas, marés e regime de chuvas.

Ceará

Prefeitura de Fortaleza e Governo do CE confirmam reunião para tratar poluição na Praia de Iracema

teaser image
Ceará

Peixes-boi desaparecem no litoral do Ceará e correm risco de vida; saiba como ajudar

De acordo com o Instituto, as manchas não indicam derramamento de óleo ou poluição urbana. Na realidade, o fenômeno é provocado pela proliferação e acúmulo de algas diatomáceas, microrganismos unicelulares que podem chegar a cerca de 2 milímetros. 

Elas vivem originalmente junto à areia, no leito marinho, e são trazidas à praia por mudanças nas ondas. Segundo Andréa Franco, pesquisadora do Labomar, a coloração vista hoje se assemelha ao que já é costumeiramente conhecido.

"O mais provável é que tenha sido a biomassa das algas, vindas dessas acumulações de diatomáceas que já ocorrem todos os anos. Uma parte não foi dispersa nem consumida pelos organismos, se acumulou ali e a onda empurrou pra areia", detalha a especialista.

Muitas vezes, essa espuma acumulada na quebra das ondas pode ficar amarronzada ou amarelada. O ideal, aponta ela, seria fazer análises laboratoriais para identificar qual alga teve predomínio no fenômeno.

Por que as algas aparecem?

As pesquisas apontam que a incidência é maior durante o primeiro semestre do ano, coincidindo com a estação chuvosa no Ceará, que vai de fevereiro a maio. Segundo o Labomar, o processo ocorre devido a uma combinação de fatores.

  • Mais nutrientes: a chuva carrega matéria orgânica do continente para o oceano, estimulando a reprodução das algas;
  • Ondas mais fortes: a intensidade do vento e a força das marés provocam o chamado swell, um fenômeno de revolvimento que transporta os microrganismos do fundo para a superfície.

O Labomar indica que o fenômeno não é observado em locais de águas mais calmas, como a Praia de Iracema.

Foto aberta do mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, com a água cheia de espuma marrom e branca.
Legenda: Coloração amarronzada de alguns trechos chamou a atenção de frequentadores.
Foto: Reprodução.

Pode tomar banho?

Mesmo tendo inicialmente uma origem natural, o Instituto explica que o fenômeno não pode ser utilizado como indicador de qualidade da água, que ainda pode estar imprópria para banho por outros fatores que não estejam relacionados à presença das manchas.

O último boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que monitora a balneabilidade das praias de Fortaleza, apontou que todos os 10 pontos analisados na Praia do Futuro estão impróprios para banho. A última análise tinha validade até domingo (15).

“O banhista deve evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, que contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carreando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem”, explica.

Diante desse quadro, a autarquia expediu algumas recomendações:

  • Evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada;
  • Evitar o consumo de frutos do mar desses locais;
  • O banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.

Apesar de assustar alguns banhistas, o fenômeno tem impacto positivo na produtividade na atividade pesqueira já que, com as águas carregadas de nutrientes, mais peixes tendem a aparecer no local.

