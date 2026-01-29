Prefeitura de Fortaleza e Governo do CE confirmam reunião para tratar poluição na Praia de Iracema

A presença de manchas no mar da Praia de Iracema, em Fortaleza, é um assunto que deixou de ser novidade durante o período chuvoso. Em coletiva para anunciar ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026, realizada nesta quinta-feira (29), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), confirmou que a Prefeitura terá uma reunião com o Governo do Ceará para tratar da poluição.

O encontro está marcado para o próximo sábado (31), quando eles devem discutir soluções para o aparecimento dessas manchas escuras e alinhar medidas. Com essas duas frentes, Evandro citou que deseja encontrar uma resolução definitiva para esse cenário que vem acontecendo de modo anual.

"Pelo segundo ano consecutivo, acontece aquela mancha feia no mar. Além de ser um problema de saúde pública, é um problema para nosso turismo. Fortaleza é uma cidade turística. Estamos com mais de 90% de ocupação da rede hoteleira. E fica muito feio para a cidade ter uma situação como essa". Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

Processo para identificar causas das manchas

Durante a reunião, devem estar presentes equipes da Prefeitura e do Estado, reunindo ainda agentes da seguintes entidades:

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece);

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce);

Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor);

Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf);

Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Legenda: Situação das manchas na Praia de Iracema vai ser abordada em reunião. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Eles buscam entender a causa da mancha. "Eu tive uma conversa ontem com o governador Elmano para que a gente possa reunir nossas equipes. Nós vamos nos reunir para que a gente possa avançar e iniciar um processo para saber o que faz com que aconteça aquela mancha, dessa sujeira que termina fluindo para o mar", detalhou.

Na coletiva desta quinta, também participaram representantes de órgãos como a Secretaria Municipal de Saúde, a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza).

Ações para reduzir os impactos do período chuvoso

Desde setembro do ano passado, a Prefeitura de Fortaleza está realizando um trabalho de prevenção dos impactos da chuva na cidade. Segundo Evandro Leitão, houve a limpeza dos 164 canais cadastrados pela Defesa Civil em 2025.

Além disso, limparam 46 lagoas e 12 mil bocas de loco. Houve ainda uma remoção de 118 mil toneladas de lixo, que poderiam se acumular e causar alagamentos em diversas partes da cidade.

O tenente-coronel Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil, destacou que seus agentes estão se preparando para o período chuvoso. Uma das medidas adotadas foi organizar um efetivo pronto para atuar em qualquer momento.

"A gente pode ter chuvas abaixo da média, mas nós também poderemos ter dias de chuva de 200 mm. É isso que nos preocupa. Então, esse trabalho de limpeza de canais, lagoas, bocas de lobo, galerias vai continuar sendo feito", disse.