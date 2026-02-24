Família de Wesley Safadão na política acumula histórico de afastamentos de cargos públicos

A cassação do prefeito de Aracoiaba, Wellington Silva de Oliveira, o Edim (PP), amplia o histórico de turbulências políticas envolvendo familiares do cantor Wesley Safadão. O gestor teve o mandato extinto nesta segunda-feira (23), por decisão da Câmara Municipal. Ele está com os direitos políticos suspensos em razão de condenação transitada em julgado por estelionato.

Edim alega que o processo é anterior ao atual mandato e, portanto, não deveria comprometer o exercício do cargo. O entendimento, no entanto, não prevaleceu. Conforme mostrou o PontoPoder, em casos de condenação definitiva que impliquem suspensão de direitos políticos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que o presidente da Câmara declare a extinção do mandato.

Diante do cenário, o chefe do Legislativo de Aracoiaba, o vereador Pedro Campelo (PP), foi instado pelo Ministério Público Eleitoral a empossar a vice-prefeita, Selma Bezerra (PP), no cargo de prefeita.

Legenda: Selma Bezerra e Edim foram eleitos para a Prefeitura de Aracoiaba em 2024. Foto: Reprodução/Redes sociais @selmabezerraoficial.

Edim estava no primeiro mandato como prefeito do município. Ele foi eleito com 50,69% dos votos válidos em 2024. O político já havia tentado duas vezes sentar na cadeira de chefe do Executivo municipal, em 2016 e 2020, mas foi derrotado nas duas ocasiões. Em nota pública, afirmou que o caso está sendo tratado por sua defesa técnica e declarou respeitar a manifestação do Ministério Público.

“A gestão municipal segue funcionando normalmente, com absoluta responsabilidade e compromisso com a população de Aracoiaba. Não há qualquer alteração na condução dos trabalhos administrativos”, afirmou.

Histórico familiar

Edim não é o único integrante da família a enfrentar reveses na política. Outros parentes do cantor já precisaram recuar de candidaturas ou de mandatos em meio a crises e acusações, ampliando a exposição política do grupo para além da trajetória artística de Wesley Safadão.

A mãe do cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira, conhecida como Dona Bill, foi vereadora de Aracoiaba entre 2009 e 2012, mas o momento mais conturbado da carreira política da empresária foi no segundo mandato como vice-prefeita.

Eleita em 2012 e reeleita em 2016 para o cargo, ao lado do prefeito Antônio Cláudio, Dona Bill teve o mandato cassado, logo após o pleito, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) por abuso de poder . À época, a Justiça Eleitoral considerou ilegal a doação de quatro ambulâncias para uma comunidade, cerca de seis meses antes das eleições, supostamente com recursos próprios da mandatária, embora os veículos tivessem sido adquiridos com recursos públicos

Em meio à disputa judicial, a vice-prefeita conseguiu tomar posse e se manter no cargo por meio de recursos. No entanto, em dezembro de 2017, ela decidiu renunciar.

Legenda: Wellington Nonato da Silva e Dona Bill já exerceram cargos eleitovs na Câmara e na Prefeitura de Aracoiaba. Foto: Divulgação/Instagram @dona.bil

Além dela, o pai do cantor também decidiu deixar o mandato que exercia de vereador em Aracoiaba. Wellington Nonato da Silva estava no segundo mandato no Legislativo municipal, mas havia pedido licença para exercer um cargo de secretário na Prefeitura.

À época, Dona Bill disse que a decisão foi motivada “única e exclusivamente pela necessidade de cuidar de forma mais próxima dos negócios da família”. Ela também justificou a saída como uma forma de conseguir dedicar mais tempo à carreira de Wesley Safadão.