Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Saiba como fazer a inclusão do nome social no título de eleitor para as eleições de 2026

A inserção pode ser solicitada por pessoas transgêneras e travestis até o dia 6 de maio.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 11:24)
PontoPoder
Bandeiras trans (azul, branca e rosa), LGBT (vermelha, laranja, amarela, verde, azul e anil) e bissexual (rosa, roxa e azul) em meio de rua, ao lado de uma pessoa negra de cabelos crespos usando vestido curto cinza e preto.
Legenda: Até 2024, mais de 40 mil eleitores solicitaram a inclusão do nome social no documento.
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

O título de eleitor é o documento que permite o cidadão ou cidadã exercer o direito ao voto e participar do processo de escolha dos representantes políticos do País. Para que essa documentação seja válida, os dados cadastrais precisam estar preenchidos corretamente, especialmente o nome pelo qual o eleitor prefere ser referido.

Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decretou que pessoas transgêneras e travestis têm direito de solicitar a inclusão de seus nomes sociais no título de eleitor. O serviço pode ser realizado durante o alistamento ou como maneira de regularizar o documento.

Ao inserir o nome social no título de eleitor, ele precisa constar com o prenome e os sobrenomes familiares. Além disso, o TSE esclarece que ele não pode “ser ridículo, ou irreverente, ou atentar contra o pudor”.

41.537 mil
eleitores contavam com o nome social no documento até as eleições de 2024.

A ação pode ser feita através da plataforma de autoatendimento do órgão, o Título Net, na aba de serviços eleitorais. Confira, a seguir, como prosseguir com a solicitação de inclusão do nome social:

  1. Selecione a opção “Título Eleitoral” no Título Net;
  2. Clique na opção de número quatro, intitulada “Informe seus dados complementares”;
  3. Faça o login dos dados solicitados;
  4. Envie a documentação pedida, incluindo a identidade e uma foto estilo selfie segurando-a ao lado do rosto;
  5. Preencha os campos em branco com as informações necessárias.

Em 2026, os eleitores que optarem por incluir o nome social no título de eleitor devem realizar essa solicitação até dia 6 de maio, prazo final para emissões e alterações no documento de votação.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Demora no julgamento do PL Ceará no TSE afeta 'legitimidade' dos mandatos, dizem especialistas

teaser image
PontoPoder

Por que as pessoas compartilham fake news? Pesquisadora aponta desafios para as eleições de 2026

A inserção do nome social não anula, entretanto, a existência do “nome morto”, que se refere à identidade de nascimento, no título eleitoral. Também chamado de “nome civil”, ele continuará constando em uma aba adicional do e-Título.

Conforme consta na portaria publicada pelo TSE, essa decisão de manter a antiga identidade documentada foi tomada para “evitar constrangimentos eventualmente decorrentes da exibição do documento para outras finalidades que não exijam a apresentação do nome civil”.

Solicitação

O nome social é o termo utilizado para se referir aos prenomes adotados por pessoas transgêneras e travestis que não se identificam com o nome escolhido pelas famílias no nascimento. É a identidade que eles usam para se apresentar à sociedade.

Ao realizar a solicitação, não há necessidade de enviar qualquer documentação comprobatória do uso do nome social. A autodeclaração, conforme o TSE, basta para dar seguimento ao processo.

Os cadastros são exclusivos para pessoas trans e travestis. Por isso, a decisão do órgão, publicada em 2018, reforça que a eventual inserção de apelidos não será considerada ou aceita.

Eleições 2026

As Eleições Gerais de 2026 são destinadas a escolher novos representantes para os cargos de Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador (primeira e segunda vaga), Governador e Presidente.

O calendário eleitoral para o pleito estabelece, entre outras datas, que o primeiro turno deve acontecer dia 4 de outubro de 2026. Caso algum cargo tenha necessidade de ir ao segundo turno, este ocorrerá dia 25 de outubro.

Além da inclusão do nome social, demais regularizações no título de eleitor e transferências de domicílio eleitoral devem ser feitas até dia 6 de maio, pela plataforma virtual ou agendando um atendimento presencial nas unidades eleitorais do município.

Em Fortaleza, os eleitores que precisarem resolver pendências envolvendo o documento podem ir ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) ou a uma unidade do Vapt Vupt.

Veja os locais de atendimento presencial em Fortaleza:

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Bandeiras trans (azul, branca e rosa), LGBT (vermelha, laranja, amarela, verde, azul e anil) e bissexual (rosa, roxa e azul) em meio de rua, ao lado de uma pessoa negra de cabelos crespos usando vestido curto cinza e preto.
PontoPoder

Saiba como fazer a inclusão do nome social no título de eleitor para as eleições de 2026

A inserção pode ser solicitada por pessoas transgêneras e travestis até o dia 6 de maio.

Milenna Murta*
Há 17 minutos
Maduro gesticula enquanto faz pronunciamento.
PontoPoder

Perfil de Maduro publica mensagem nas redes; político diz estar bem

Publicação ocorre meses após prisão do líder venezuelano nos Estados Unidos e em meio ao avanço do processo judicial.

Redação
29 de Março de 2026
Mulher de cabelos cacheados e óculos fala ao microfone em um púlpito de madeira, em um ambiente institucional. Ela veste blazer bege e blusa preta, com as mãos juntas à frente do corpo. Ao fundo, há bandeiras — incluindo a do Brasil — e uma parede de madeira, com iluminação suave em tons de roxo.
PontoPoder

Crime de misoginia: sanção penal e 'papel pedagógico' podem coibir ódio contra a mulher, diz jurista

Projeto que criminaliza demonstrações de ódio de gênero foi aprovado no Senado e mobilizou defensores da agenda feminista em todo o País.

Ingrid Campos
29 de Março de 2026
Luizianne Lins e Edinho durante conversa. Eles estão sentados à mesa e sorriem para a foto.
Wagner Mendes

Luizianne encontra Edinho Silva em Brasília; futuro partidário segue indefinido

A deputada discute futuro partidário e cargo que disputará em outubro.

Wagner Mendes
29 de Março de 2026
Homem de cabelos escuros, usando terno azul e camisa branca, sentado em um ambiente interno com outras pessoas ao fundo desfocadas, olhando para o lado com expressão séria.
PontoPoder

Júnior Mano diz não ter medo de investigações e que pré-candidatura ao Senado segue 'firme e forte'

O deputado federal é investigado por suspeita de desvio de emendas parlamentares para financiar campanhas.

Redação
28 de Março de 2026
Homem branco de barba e cabelos claros, meio brancos, usando camisa polo laranja.
PontoPoder

'Não tem dúvida', diz Cid Gomes sobre candidatura de Elmano

A fala ocorreu durante coletiva de imprensa nesta manhã.

Milenna Murta* e Luana Barros
28 de Março de 2026
Foto do senador Cid Gomes (PSB) em evento partidário em Fortaleza.
PontoPoder

Cid Gomes não descarta aliança com a União Progressista: 'Enquanto tem bambu, tem flecha'

Governo e oposição pleiteiam apoio da federação nas eleições deste ano.

Luana Barros e Mariana Lemos
28 de Março de 2026
Plenários da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Veja quem já trocou de partido na janela partidária de 2026; prazo termina em 3 de abril

Período libera deputados para troca de sigla visando eleições gerais.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
28 de Março de 2026
Pessoa em pé atrás de um púlpito transparente, usando terno escuro e gravata, com microfone à frente e mãos abertas em gesto de explicação, diante de fundo azul e bandeira ao lado.
PontoPoder

Ministro da Agricultura é exonerado pelo governo para votar sobre relatório da CPMI do INSS

Carlos Fávaro ocupará o lugar da senadora Margareth Buzetti (MT).

Redação
27 de Março de 2026
Homem calvo, sorridente, usando camisa clara, fala ao microfone em um ambiente interno que lembra estúdio ou sala de gravação. Ele segura um objeto pequeno nas mãos (possivelmente óculos) enquanto se inclina levemente para frente. À frente dele há um microfone profissional em suporte sobre a mesa; ao fundo, vê-se uma parede com cortina escura e parte de uma tela ou painel claro.
PontoPoder

Com federação na oposição, Roberto Cláudio se diz 'à disposição' pra ser 'tudo'

Retorno de negociações do PL e montagem de chapa de Ciro Gomes são algumas das variáveis na definição.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
27 de Março de 2026
Inácio Aguiar

Confirmação da federação União Progressista é vitória simbólica da oposição

Grupo tem tempo de propaganda, recursos do fundo eleitoral e estrutura partidária robusta.

Inácio Aguiar
27 de Março de 2026
Foto de Roberto Pessoa, Elmano de Freiras, Firmo Camurça e Fernanda Pessoa durante evento.
PontoPoder

Ida de Fernanda Pessoa ao PSD também envolve prefeito Roberto Pessoa e deputado Firmo Camurça

Grupo político de Maracanaú alega “desencontros” no União Brasil para mudança partidária.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Foto de Lulinha.
PontoPoder

Relator da CPMI do INSS propõe prisão preventiva de Lulinha

O relator pediu o indiciamento de 216 pessoas.

Redação
27 de Março de 2026
Grupo de políticos e apoiadores reunidos em uma sala para coletiva de imprensa. No centro, um homem de camisa branca segura um papel e fala diante de vários microfones posicionados sobre uma mesa coberta com toalha azul e segura uma folha de papel. Ao lado dele, uma mulher também de branco e outros homens observam. Há mais pessoas ao fundo, algumas filmando com celulares. A sala tem paredes claras, cortina branca e um aparelho de ar-condicionado instalado na parede.
PontoPoder

Capitão Wagner assume presidência da federação União Progressistas e reafirma grupo na oposição

Dirigente também confirmou apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
27 de Março de 2026
Fotos de Robério Monteiro ao lado de Júnior Mano e Cid Gomes, além de Eduardo Bismarck ao lado de Bismarck Maia.
PontoPoder

Deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmam saída do PDT

Idilvan Alencar tinha sido a primeira baixa do partido na Câmara.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Homem de terno azul e gravata fala ao microfone em tribuna, com o brasão do Ceará e a palavra ‘ALECE’ ao fundo.
PontoPoder

Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

O Partido Verde está em uma federação com PT e PCdoB.

Luana Barros
27 de Março de 2026
Foto da sede do TRE-CE.
PontoPoder

Tribunal Regional Eleitoral decide pela suspensão de diretório do PRTB Ceará

Sanção ocorreu em razão de contas não prestadas referentes ao exercício financeiro de 2023.

Bruno Leite
27 de Março de 2026
Ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e o presidente Lula
Inácio Aguiar

Declaração de Lula sobre Camilo gera saia justa para Elmano na pré-campanha

Ao considerar a hipótese de o ministro ser candidato, presidente alimenta especulações sobre candidatura petista

Inácio Aguiar
27 de Março de 2026
Bolsonaro está com expressão séria em meio a policiais.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta hospitalar e segue para prisão domiciliar humanitária

Apesar de flexibilizar o regime de prisão, STF determinou a volta do uso da tornozeleira eletrônica.

Redação
27 de Março de 2026
Deputada Luana Régia ao lado de nomes do PSD no Ceará, durante a filiação ao partido.
PontoPoder

Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

Ex-prefeito de Cascavel e esposo da parlamentar, Tiago Lutiani também vai para o partido.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026