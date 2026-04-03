Quem são as vítimas da queda de avião em Capão da Canoa (RS)

Com a confirmação de uma quarta morte pela queda de um avião de pequeno porte no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (3), a identidade das vítimas foi revelada. Foram identificados os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o sócio da empresa de aviação proprietária da aeronave, Renan Saes, e o piloto Nelio Pestana. As informações são do g1.

A aeronave saiu de São Paulo e caiu sobre um restaurante localizado em área residencial.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião transportava quatro pessoas, e todas morreram no local. Inicialmente, as equipes informaram que havia o piloto, um casal e uma quarta pessoa, que ainda não havia sido identificada naquele momento, sem confirmação se era copiloto ou passageiro convidado.

O acidente ocorreu por volta das 10h40. Conforme a Brigada Militar, a aeronave voava em baixa altitude antes da queda.

Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Capão da Canoa, onde aconteceu o acidente, registraram o momento da queda, seguida de uma explosão. Uma testemunha descreveu a cena como um “cogumelo de fogo para cima”, formado após o impacto da aeronave com o solo.

Segundo informações preliminares, o avião teria colidido contra um poste próximo ao fim da pista de decolagem antes de cair sobre o restaurante, que estava fechado no momento do acidente. Casas vizinhas foram atingidas, mas os moradores não ficaram feridos e foram retirados do local com segurança.

O incêndio provocado pela queda foi controlado pelas equipes de emergência e, no início da tarde, os bombeiros atuavam na fase de rescaldo. Por causa do acidente, o trânsito foi bloqueado nas proximidades.

Além do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, equipes da prefeitura e da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) atuaram na ocorrência, prestando apoio no atendimento e na segurança da área atingida.