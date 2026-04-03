Avião de pequeno porte cai em Capão da Canoa (RS) e mata três pessoas; uma segue desaparecida
A área foi isolada e o trânsito bloqueado nos arredores para o trabalho das equipes de emergência.
Ao menos três pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte sobre um restaurante na manhã desta sexta-feira (3), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu em uma área residencial e também atingiu casas próximas. As informações são do g1.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma quarta pessoa que estaria a bordo ainda não foi localizada.
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A área foi isolada e o trânsito bloqueado nos arredores para o trabalho das equipes de emergência.
O incêndio provocado pela queda foi controlado pelos bombeiros e, no início da tarde, as equipes atuavam na fase de rescaldo, realizando o resfriamento e a verificação de possíveis focos remanescentes.
De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, a aeronave voava em baixa altitude quando começou a perder altura antes da queda.
Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Capão da Canoa registraram o momento da queda da aeronave, seguida de uma explosão. Uma testemunha que presenciou o acidente descreveu a cena como um “cogumelo de fogo para cima”.
As primeiras informações apontam que o avião teria colidido contra um poste próximo ao fim da pista de decolagem antes de cair sobre o restaurante, que estava fechado no momento do impacto. Apesar de o acidente ter atingido residências vizinhas, os moradores não ficaram feridos e foram retirados do local com segurança.
Além do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, equipes da prefeitura e da companhia de energia elétrica prestam apoio à ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.