Avião de pequeno porte cai em Capão da Canoa (RS) e mata três pessoas; uma segue desaparecida

Ao menos três pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte sobre um restaurante na manhã desta sexta-feira (3), em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu em uma área residencial e também atingiu casas próximas. As informações são do g1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma quarta pessoa que estaria a bordo ainda não foi localizada.

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A área foi isolada e o trânsito bloqueado nos arredores para o trabalho das equipes de emergência.

O incêndio provocado pela queda foi controlado pelos bombeiros e, no início da tarde, as equipes atuavam na fase de rescaldo, realizando o resfriamento e a verificação de possíveis focos remanescentes.

De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, a aeronave voava em baixa altitude quando começou a perder altura antes da queda.

Imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Capão da Canoa registraram o momento da queda da aeronave, seguida de uma explosão. Uma testemunha que presenciou o acidente descreveu a cena como um “cogumelo de fogo para cima”.

As primeiras informações apontam que o avião teria colidido contra um poste próximo ao fim da pista de decolagem antes de cair sobre o restaurante, que estava fechado no momento do impacto. Apesar de o acidente ter atingido residências vizinhas, os moradores não ficaram feridos e foram retirados do local com segurança.

Além do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, equipes da prefeitura e da companhia de energia elétrica prestam apoio à ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.