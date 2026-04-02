Operação da PF contra vazamento de dados de ministros do STF mira empresário do Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nessa quarta-feira (1º), uma operação contra o vazamento ilícito de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação focou em endereços do empresário carioca Marcelo Paes Fernandez Conde, que encontra-se foragido após ter a prisão preventiva decretada.

Ao todo, a "Operação Exfil" cumpriu seis mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, todos vinculados a Marcelo Conde. As medidas foram autorizadas pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com a investigação, teriam sido acessados indevidamente dados fiscais protegidos de ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República (PGR).

As informações teriam sido extraídas dos sistemas da Secretaria da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) por uma “cadeia de intermediação estruturada”, envolvendo servidores públicos, vigilantes e despachantes.

Segundo a PGR, dados de 1.819 contribuintes teriam sido acessados de modo ilícito, incluindo pessoas ligadas a ministros do STF, do TCU, deputados federais, ex-senadores, ex- governador, dirigentes de agências reguladoras, empresários, entre outros.

Marcelo Conde é suspeito de comandar o esquema. Depoimentos apontam que o empresário teria fornecido listas de CPFs e realizado pagamentos em espécie, no valor de R$ 4,5 mil, para receber as declarações fiscais obtidas de forma ilícita.

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Na operação, o STF autorizou a quebra do sigilo dos aparelhos apreendidos, visando a perícia técnica para averiguar a negociação de valores e a eventual reiteração da conduta criminosa. A investigação da PF segue em andamento.

Ao Jornal Nacional, da TV Globo, a defesa de Marcelo Conde alegou que ainda não tinha acesso à decisão e que aguardava o acolhimento do pedido para a adoção de providências.

Quem é Marcelo Conde

Marcelo Paes Fernendez Conde tem 65 anos e é empresário no Rio de Janeiro, atuando na área de serviços especializados para construção civil, principalmente.

Marcelo Conde é filho do ex-prefeito do Rio e ex-vice-governador Luiz Paulo Conde, que morreu em 2015, aos 80 anos.