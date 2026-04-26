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Três apostas realizadas no estado do Ceará chegaram muito perto de conquistar o prêmio milionário do concurso 3000 da Mega-Sena, realizado neste sábado (25) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os apostadores cearenses acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e garantiram, individualmente, um prêmio de R$ 64.627,76.

De onde são as apostas ganhadoras da Mega-Sena no Ceará?

De acordo com os registros das Loterias, os novos premiados são das cidades de Fortaleza, Tianguá e Crateús.

Em todos os três casos, os ganhadores optaram por apostas simples, o que significa que os jogos foram feitos individualmente, sem a participação em bolões.

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Veja o resultado da Mega-Sena 3000

As dezenas sorteadas na noite de sábado foram: 22 – 23 – 36 – 40 – 52 – 60.

Outras apostas ganhadoras

No cenário nacional, além dos três cearenses, outras 62 apostas também acertaram a quina, totalizando 65 ganhadores nesta faixa de premiação.

Na quadra, houve 5.255 apostas vencedoras, com cada uma recebendo R$ 1.317,67. Nesta premiação também há cearenses, conforme balanço das Loterias Caixa.

Prêmio acumulado

Como ninguém conseguiu acertar os seis números do concurso 3000, o prêmio principal acumulou mais uma vez.

A estimativa para o próximo sorteio, o concurso 3001, que será realizado na terça-feira (28/04/2026), é de que o prêmio chegue a R$ 115 milhões.

Até quando pode apostar na Mega-Sena?

As apostas para tentar a sorte no próximo concurso podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio em casas lotéricas, pelo portal oficial ou pelo aplicativo das Loterias Caixa.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

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