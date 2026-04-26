Tele Sena: confira o resultado deste domingo (26/04)
O sorteio da edição número 101 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.
O SBT divulgou neste domingo (26) o resultado da Tele Sena Semanal de número 101. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 500 mil.
A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.
Veja o resultado da Tele Sena Semanal
O resultado da primeira e segunda rodada, além do giro da semana, serão publicados aqui logo após o sorteio.
Giro da semana
- 1º SORTEIO (R$100):
- 2º SORTEIO (R$500):
- 3º SORTEIO (R$1.000):
- 4º SORTEIO (R$10.000):
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Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
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Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
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Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
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Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
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Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
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Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.