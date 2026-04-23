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Preso por feminicídio de miss no Rio é achado morto em cela

Ana foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca na quarta-feira (22).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:18)
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O homem preso pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus se chama Endreo Lincoln e tinha mais de 20 anotações criminais.
Legenda: O homem preso pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus se chama Endreo Lincoln e tinha mais de 20 anotações criminais.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O homem preso pelo feminicídio da modelo Ana Luiza Mateus Souza, de 29 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (22) em uma cela da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no Rio de Janeiro. As primeiras informações da Polícia Civil indicam que ele teria tirado a própria vida por asfixia.

Identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, o suspeito havia sido detido horas antes do ocorrido, após ser apontado como autor da morte da companheira, registrada na Barra da Tijuca.

Ana foi encontrada morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, nessa quarta-feira (22).

Segundo a corporação, ele utilizou um pedaço de tecido retirado da própria roupa — possivelmente de uma bermuda, segundo o portal g1 — para provocar a asfixia dentro da cela.

Em nota oficial ao portal de notícias da TV Globo, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e que o local passou por perícia ainda no início da noite. As autoridades também confirmaram que, ao se apresentar inicialmente, o suspeito utilizou um documento de identificação em nome do irmão, fato posteriormente constatado por exames técnicos.

De acordo com o delegado responsável, Renato Martins, Endreo declarou ser “culpado” pela morte da modelo, embora não tenha formalizado uma confissão detalhada.

Relacionamento marcado por conflitos

As investigações apontam que o relacionamento entre Endreo e Ana Luiza durava cerca de três meses e era marcado por instabilidade. Em depoimento, o suspeito afirmou que a discussão entre o casal teria sido motivada pela intenção da vítima de encerrar o relacionamento.

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Funcionários do prédio disseram ter orientado Ana Luiza a deixar o apartamento caso o homem voltasse. A modelo chegou a mencionar que havia comprado uma passagem para retornar à Bahia ainda naquela madrugada, mas optou por permanecer no imóvel.

Horas depois, por volta das 5h30, Ana Luiza foi encontrada morta após cair do 13º andar do edifício. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação.

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