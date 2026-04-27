Membro de facção é morto a tiros dentro de carro na Washington Soares, em Fortaleza

Um homem de 29 anos foi morto após ser baleado nesta segunda-feira (27), na Avenida Washington Soares, na altura do bairro José de Alencar, em Fortaleza.

Rafael Ferreira Matias, conhecido pelo apelido "Carne de Lata", foi atingido por perfurações à balas no banco do motorista.

A vítima respondia pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

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Homicídio doloso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o homicídio doloso.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.

A investigação é conduzida pela 3ª Delegacia do DHPP.

ENVOLVIMENTO COM CRIME ORGANIZADO

Rafael seria integrante da facção Massa/Tudo Neutro (TDM), da Comunidade da Mangueira, na Grande Messejana.

Há 10 anos, ele roubou uma caminhonete nas proximidades do Beach Park. O crime poderia ter ligação com a disputa entre CV e TDN naquela região da cidade.