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Quatro pessoas são presas por furto de veículos em Fortaleza

As prisões ocorreram no último sábado (25) no bairro João XXIII.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:28)
Segurança
Véiculo recuperado.
Legenda: Durante as diligências, o carro foi recuperado e outro automóvel utilizado no crime foi apreendido.
Foto: Divulgação SSPDS.

Quatro homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos de veículos. As prisões ocorreram no último sábado (25) no bairro João XXIII, em Fortaleza. 

As buscas pela quadrilha tiveram início após os criminosos furtarem um veículo na sexta-feira (24). Durante as diligências, o carro foi recuperado e outro automóvel utilizado no crime foi apreendido. 

Entre os presos estão um homem de 33 anos, com passagens por homicídio doloso, injúria, tráfico e uso de drogas, crimes de trânsito e contra a fé pública; outro de 45 anos, com antecedentes por roubo, tráfico de drogas, ameaça, crimes de trânsito, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo; um de 28 anos, com passagens por tráfico de drogas; e um de 22 anos. 

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Os suspeitos foram conduzidos à 10ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Antônio Bezerra, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de furto de veículo e associação criminosa.

O caso continua sendo investigado pela  Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) Os capturados permanecem à disposição da Justiça.

 

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