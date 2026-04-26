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Jovem de 17 anos é morta a tiros no interior do Ceará e gera mobilização por justiça

Secretaria da Segurança Pública investiga feminicídio; prefeitos e instituições de ensino manifestam pesar e cobram ações mais efetivas de proteção à mulher.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
(Atualizado às 13:21)
Segurança
Imagem aérea da cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, no Ceará.
Legenda: Crime aconteceu em cidade do interior do Ceará.
Foto: Divulgação/Aprece.

Uma jovem de 17 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo, no sábado (25), na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro, a 350 km de Fortaleza. Ana Kevile Nogueira Batista estava em um estabelecimento comercial quando foi atingida.

Segundo relatos de populares nas redes sociais, a motivação teria sido a recusa de investidas do suspeito. Desde então, o homem está foragido.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando o caso como feminicídio. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas para o local.

As diligências para localizar e capturar o autor do crime estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu.

Onda de comoção e revolta

A tragédia gerou manifestações da comunidade e entre autoridades da região nas redes sociais.

O prefeito de Deputado Irapuan Pinheiro, Gildecarlos Pinheiro, manifestou seu "total repúdio" ao crime, afirmando que a morte de Ana Kevile é o reflexo de uma sociedade marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse.

"A morte prematura e violenta de Ana Kevile não é um fato isolado, mas o reflexo de uma sociedade ainda marcada pela misoginia e pelo sentimento de posse sobre a vida das mulheres. Cada feminicídio representa uma falha sistêmica na proteção dos direitos fundamentais e um ataque direto a toda a comunidade", disse o prefeito em seu perfil do Instagram.

A prefeita da cidade vizinha, Piquet Carneiro, Neila Vitoriano, também prestou solidariedade e reforçou a urgência de fortalecer políticas públicas de proteção às mulheres.

"É necessário fortalecer políticas públicas de proteção, incentivar denúncias, ampliar redes de apoio e promover educação baseada no respeito e na igualdade, para que nenhuma mulher tenha sua vida interrompida pela violência", afirmou a prefeita.

Instituições fundamentais na vida da jovem também se manifestaram com profundo pesar. O Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) de Irapuan Pinheiro, do qual Ana Kevile era integrante e representante de Comissão, descreveu-a como uma jovem alegre, dedicada e uma "aluna exemplar".

O Nuca reafirmou seu compromisso em intensificar ações contra a violência de gênero para que o legado da adolescente não seja esquecido.

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Josué da Costa, onde ela estudava, uniu-se às manifestações de luto pela perda da estudante admirável.

Apoio da comunidade na despedida da jovem

Para possibilitar que a população preste suas últimas homenagens, a Secretaria Municipal da Educação do município informou a disponibilização de transporte público para os atos fúnebres.

O velório, segundo story do prefeito da cidade ocorre neste domingo (26), a partir das 15h. Já o sepultamento está marcado para segunda-feira (27), às 7h.

Foram designados ônibus com saída prevista para as 15h30 da Praça de Betânia, Praça do Baixio, escola São Caetano e do campo de futebol do Mel.

As autoridades reforçam que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima e sigilosa através do Disque-Denúncia (181) ou pelo WhatsApp da SSPDS no número (85) 3101-0181.

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