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Cearense é encontrada morta no RJ; ex-companheiro é investigado e já responde por feminicídio

O principal suspeito do crime, Bruno Lira de Lima, foi preso, mas pelo assassinato de outra ex-namorada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem de fotos mostra Bruno à esquerda e Monalisa à direita.
Legenda: Suspeito e vítima são cearenses e moravam no Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Uma cearense de 30 anos, identificada como Monalisa de Amorim Pereira, foi encontrada morta na comunidade Cerro-Corá, na zona sul do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (15). O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela, Bruno Lira de Lima, também cearense, que já havia sido condenado pelo feminicídio de outra ex-namorada em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil do RJ, a investigação do novo feminicídio está a cargo da 9ª Delegacia de Polícia (DP), no Catete. Já foi feita a perícia no local onde o corpo foi achado e outras diligências estão em andamento para a apuração dos fatos.

Em nota, a Polícia afirmou ainda que Bruno se apresentou voluntariamente à 5ª DP, em Mem de Sá, no último domingo (12), e que, contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão em aberto, incluindo um pelo feminicídio da ex-companheira Monalisa de Lima Simões, em 2023, no Conjunto Ceará, em Fortaleza — à época, a vítima tinha 21 anos.

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Principal suspeito

Segundo o jornal O Globo, Monalisa era mãe de dois filhos e se mudou recentemente para o Rio de Janeiro, para morar na Rocinha. Parentes deram conta do desaparecimento dela no último sábado (11), um dia antes de Bruno, seu ex-companheiro, se entregar à Polícia.

O corpo da vítima foi encontrado em uma casa que pertenceria ao suspeito, na Ladeira dos Guararapes, no Cerro-Corá. O relacionamento entre os dois teria sido marcado por diversos episódios de violência. Um desses momentos, inclusive, teria motivado a expulsão dele da Rocinha e a mudança para o Cerro-Corá.

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Prisão por outro feminicídio

Quando se entregou à Polícia do Rio de Janeiro, Bruno foi preso por outros crimes, incluindo o de feminicídio de outra ex-namorada, Monalisa de Lima Simões, de 21 anos. O caso aconteceu no Conjunto Ceará, na tarde do dia 20 de março de 2023. A vítima foi morta a facadas. O casal também teria histórico de brigas frequentes.

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