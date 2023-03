Mulher de 21 é morta a facadas, em Fortaleza; ex-companheiro é suspeito do crime

Uma mulher de 21 anos, identificada como Monalisa de Lima Simões, foi morta a facadas, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, nessa segunda-feira (20). Conforme as investigações, o suspeito principal é o ex-companheiro da vítima.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Monalisa foi morta com diversos golpes de faca, em uma casa do bairro. Em nota, a pasta informou que equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense foram acionadas ao local para as primeiras diligências.

O caso está a cargo da 2ª Delegacia do DHPP sendo classificado como um feminicídio.

Denúncias

A SSPDS orienta que todos podem contribuir com informações que auxiliem o caso. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp no qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.