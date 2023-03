Duas mulheres e um homem são assassinados a tiros em Tianguá; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um triplo homicídio que vitimou duas mulheres e um homem, no Município de Tianguá, na Região Norte do Estado, na última segunda-feira (20).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as mulheres, de 48 e 29 anos, e o homem, de 25 anos, foram mortos a tiros em um imóvel no bairro Terra Vermelha. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A identidade das vítimas não foi divulgada pela Secretaria. Mas a reportagem apurou que as mulheres são mãe e filha e que o homem era companheiro da mulher mais velha.

Segundo a SSPDS, a mulher de 48 anos tinha antecedentes criminais por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas; e a mulher de 29 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

A Pasta acrescentou que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local da ocorrência, onde coletaram indícios que subsidiarão as investigações".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota O caso está a cargo da Delegacia Regional de Tianguá, unidade que segue à frente das diligências visando identificar a autoria do crime, bem como elucidar o caso."

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3671-9328, da Delegacia Regional de Tianguá.

E também podem ser feitas denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o número (85) 3101-0181, que é o WhatsApp da Pasta, por onde podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias. O sigilo e o anonimato são garantidos.

