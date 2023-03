Estupro seguido de morte: dois homens são condenados por feminicídio em Quixadá

Dois homens foram condenados pela Justiça do Ceará a 38 anos de prisão devido aos crimes de estupro e homicídio qualificado contra um mulher de 44 anos. A sentença contra Pedro Werley Pereira Sabino e Raimundo Alves de Sousa foi proferida na última sexta-feira (17).

Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), na sentença constam quatro qualificadoras referentes aos crimes ocorridos em janeiro de 2020. São elas: morte por meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e, decorrente disso, a garantia de impunidade do crime de estupro.

Geruza Helena Alves Bezerra foi levada ainda com vida a um matagal, em Quixadá. O corpo da vítima foi encontrado com lesões e despido às margens de uma estrada, no distrito de Dom Maurícios.

Na época, a Polícia informou que a dupla conheceu a vítima em um bar e levou Geruza até o matagal, onde ela foi estuprada.

Pedro Werley e Raimundo Alves foram presos em flagrante, logo após o crime.

Conforme o promotor de Justiça atuante no caso, Ramon Brito Cavalcante, ficou comprovado no julgamento que os homens mataram a vítima a pauladas e pedradas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR