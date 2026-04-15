Treze integrantes da facção Comando Vermelho são presos em Fortaleza

Uma operação policial capturou 13 pessoas vinculadas à facção Comando Vermelho nesta quarta-feira (15), em Fortaleza. Os alvos foram encontrados em diferentes bairros e estavam com mandados de prisão preventiva em aberto pelo crime de integrar organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, durante a ofensiva, três dos 13 presos também foram autuados em flagrante por posse de drogas e arma de fogo. Outros dois mandados foram cumpridos contra alvos que já estavam recolhidos no sistema prisional do Estado.

Os suspeitos foram identificados após a prisão, no ano passado, de um homem apontado como chefe da organização responsável por diversos assassinatos na Área Integrada de Segurança Pública 17 (AIS 17), que abrange os bairros Bom Jardim, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira.

"A Polícia Civil aprofundou as investigações, o que possibilitou a identificação dos demais integrantes do mesmo grupo. Com isso, houve a representação pela prisão dos alvos, medida que foi acatada pelo Poder Judiciário", informou a autoridade de segurança.

Prisões

Os mandados foram cumpridos por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Foram cumpridos, ao todo, 15 ordens, sendo duas em desfavor de alvos que já estavam recolhidos em unidades prisionais.

Todos os presos que estavam em liberdade foram encaminhados à sede da DHPP e colocados à disposição da Justiça.