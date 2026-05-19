Influenciadora e mais 4 pessoas são presas por tentativa de latrocínio contra francês em Fortaleza

Cinco pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por tentativa de latrocínio contra um cidadão francês de 61 anos. O crime aconteceu no dia 13 de maio, no bairro Siqueira, em Fortaleza.

Os adultos detidos são uma influenciadora de 28 anos, um homem de 26 anos e três homens de 23 anos. Um adolescente também foi identificado por participação na ocorrência.

Segundo a PCCE, os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, tentativa de extorsão e por integrarem grupo criminoso.

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O crime

Segundo documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a influenciadora Thays Abreu de Freitas manteve um relacionamento com a vítima, que foi atraída para uma emboscada na casa dela.

Já no local, o idoso foi surpreendido por dois homens armados, identificados como Mikael Ricson Lima Monteiro e Erick Sousa Paula, que atiraram e roubaram o carro dele, fugindo em seguida.

A vítima ficou gravemente ferida. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Após tomar conhecimento sobre o caso, policiais civis foram até a residência e prenderam a influenciadora, que indicou o paradeiro dos outros suspeitos.

A investigação aponta que o crime foi planejado pelo grupo, e que o objetivo era vender o veículo roubado para um desmanche pelo valor de R$ 15 mil.

O plano também envolvia submeter a vítima à tortura para extorqui-la e conseguir acesso à casa que ele tem na Praia do Presídio, em Aquiraz, onde os criminosos pretendiam realizar um roubo.

Durante diligências, foram recuperados da vítima o celular e o veículo, que já apresentava indícios de tentativa de desmonte. Na ocasião, outros dois homens suspeitos de envolvimento na ação foram presos. A identidade deles não foi revelada.

Segundo a PCCE, todos os suspeitos capturados tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas pelo Poder Judiciário.