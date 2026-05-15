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Cearense foragido da justiça é preso na Bolívia

Este é o terceiro cearense preso na Bolívia em menos de uma semana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Prisão de cearense.
Legenda: Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa.
Foto: Divulgação SSPDS.

Um cearense de 23 anos foi preso na cidade de Cobija, na Bolívia, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), o homem era integrante de uma organização criminosa de origem carioca e responsável por diversos crimes em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele estava foragido da Justiça

Ele foi localizado e preso após troca de informações entre equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Civil do Acre (PCAC) e da Polícia Civil da Bolívia. As investigações foram coordenadas pela 1ª Seccional de Caucaia e pela Delegacia de Iguatu.

No momento da abordagem, o suspeito informou um outro nome aos agentes. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa.

Conforme a SSPDS, ele já possui passagens por homicídio e porte ou posse ilegal de arma de fogo. O suspeito permanece sob a guarda da Polícia Boliviana e foi entregue à Policia Civil do Acre. As tratativas para o recambiamento estão em andamento.

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Com esta prisão, chega a três o número de cearenses presos em solo boliviano somente esta semana. No último domingo (10), foram presos Felipe Anderson Pinho de Sousa, o 'Felipe Pacote', e Gleison Gomes de Oliveira, o 'Zé Caboclo'.

Eles são apontados como chefes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e investigados por traficar armas da Bolívia ao Ceará. Eles foram localizados na cidade de Santa Cruz de La Sierra. 

 

 

 

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