Cearense foragido da justiça é preso na Bolívia
Este é o terceiro cearense preso na Bolívia em menos de uma semana.
Um cearense de 23 anos foi preso na cidade de Cobija, na Bolívia, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), o homem era integrante de uma organização criminosa de origem carioca e responsável por diversos crimes em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele estava foragido da Justiça.
Ele foi localizado e preso após troca de informações entre equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Civil do Acre (PCAC) e da Polícia Civil da Bolívia. As investigações foram coordenadas pela 1ª Seccional de Caucaia e pela Delegacia de Iguatu.
No momento da abordagem, o suspeito informou um outro nome aos agentes. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa.
Conforme a SSPDS, ele já possui passagens por homicídio e porte ou posse ilegal de arma de fogo. O suspeito permanece sob a guarda da Polícia Boliviana e foi entregue à Policia Civil do Acre. As tratativas para o recambiamento estão em andamento.
Veja também
Prisões na Bolívia
Com esta prisão, chega a três o número de cearenses presos em solo boliviano somente esta semana. No último domingo (10), foram presos Felipe Anderson Pinho de Sousa, o 'Felipe Pacote', e Gleison Gomes de Oliveira, o 'Zé Caboclo'.
Eles são apontados como chefes da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e investigados por traficar armas da Bolívia ao Ceará. Eles foram localizados na cidade de Santa Cruz de La Sierra.