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Homem é preso em Quixeramobim por ameaçar decepar as mãos da própria irmã com foice

O crime aconteceu na mesma cidade em que, dias atrás, Ana Clara de Oliveira, 21, teve os membros decepados pelo ex-cunhado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem de duas fotos mostra momento da prisão do homem em uma zona rural de Quixeramobim.
Legenda: O homem foi conduzido à delegacia e autuado por ameaça no contexto de violência doméstica.
Foto: Reprodução/SSPDS.

Um homem de 40 anos foi preso nessa segunda-feira (11), em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, suspeito de ameaçar decepar as mãos da própria irmã, de 27 anos, com uma foice. O crime aconteceu poucos dias após Ana Clara de Oliveira, 21, ter os membros decepados com o mesmo tipo de arma e na mesma cidade, só que pelo ex-cunhado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito desta segunda ocorrência foi localizado na zona rural do município, na posse de uma faca. No entanto, durante buscas no imóvel, os policiais encontraram a foice possivelmente utilizada nas ameaças e apreenderam ambas as armas.

O agressor não teve a identidade revelada pela Polícia. Foi dito apenas que ele foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e que está à disposição da Justiça. O Diário do Nordeste também questionou às autoridades se ele possui antecedentes criminais, mas ainda não obteve retorno.

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No último dia 1º de maio, Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, foi brutalmente atacada com uma foice pelo ex-cunhado, a mando do ex-namorado, em casa, também em Quixeramobim. Ela teve uma das mãos decepadas totalmente — a outra ficou ligada ao corpo apenas pela pele.

A vítima se fingiu de morta para sobreviver ao ataque e foi socorrida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde passou por diversos procedimentos cirúrgicos, incluindo o reimplante das mãos, e se recupera bem.

Os agressores dela, Evangelista Rocha dos Santos (ex-namorado) e Ronivaldo Rocha dos Santos (ex-cunhado), foram presos no mesmo dia do crime. Nesta terça-feira (12), ambos foram indiciados por tentativa de feminicídio.

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