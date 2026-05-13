Homem invade cemitério onde irmão foi enterrado e viola túmulo de mulher, em Ipueiras
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Um caso de vilipêndio de cadáver causou repercussão entre moradores do município de Ipueiras, no Interior do Ceará. Um homem é suspeito de invadir o cemitério da Cidade após a morte do irmão, que faleceu em um acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (10) na CE-257, no bairro Vila Jorge.
A vítima havia sido velada na residência da família e sepultada no fim da tarde no cemitério. Segundo relatos, horas após o enterro, o irmão do jovem teria retornado, invadido o local e ameaçado funcionários.
Ainda conforme as informações, o homem violou o túmulo onde estava sepultado o corpo de uma mulher. Após a ação, ele teria fugido.
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Caso é investigado pela Polícia Civil
Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que investiga "um crime contra o respeito aos mortos", registrado nessa segunda-feira (11).
Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Polícia Civil de Ipueiras, unidade da Polícia Civil responsável pelas investigações. Ninguém foi preso até a última atualização deste texto.
A Prefeitura de Ipueiras afirmou que "não tem qualquer gerência ou responsabilidade" sobre o cemitério do município. Segundo o prefeito Júnior do Titico, o local é administrado pela Associação dos Cuidadores do Cemitério (ACCI) de Ipueiras e pela paróquia do Município.
A reportagem tentou contato com a ACCI solicitando um posicionamento sobre o caso. Caso haja retorno, este texto será atualizado.