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Homem invade cemitério onde irmão foi enterrado e viola túmulo de mulher, em Ipueiras

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto do cemitério de Ipueiras, no interior do Ceará. O local possui muros brancos e uma capela ao lado cemitério.
Legenda: A polícia foi acionada para atender ocorrência.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Um caso de vilipêndio de cadáver causou repercussão entre moradores do município de Ipueiras, no Interior do Ceará. Um homem é suspeito de invadir o cemitério da Cidade após a morte do irmão, que faleceu em um acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (10) na CE-257, no bairro Vila Jorge.

A vítima havia sido velada na residência da família e sepultada no fim da tarde no cemitério. Segundo relatos, horas após o enterro, o irmão do jovem teria retornado, invadido o local e ameaçado funcionários.

Ainda conforme as informações, o homem violou o túmulo onde estava sepultado o corpo de uma mulher. Após a ação, ele teria fugido.

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Caso é investigado pela Polícia Civil

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que investiga "um crime contra o respeito aos mortos", registrado nessa segunda-feira (11).

Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Polícia Civil de Ipueiras, unidade da Polícia Civil responsável pelas investigações. Ninguém foi preso até a última atualização deste texto.

A Prefeitura de Ipueiras afirmou que "não tem qualquer gerência ou responsabilidade" sobre o cemitério do município. Segundo o prefeito Júnior do Titico, o local é administrado pela Associação dos Cuidadores do Cemitério (ACCI) de Ipueiras e pela paróquia do Município.

A reportagem tentou contato com a ACCI solicitando um posicionamento sobre o caso. Caso haja retorno, este texto será atualizado.

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