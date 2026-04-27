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MC preso em Fortaleza por promover o Comando Vermelho é agenciado de MC Ryan SP, alvo da PF

O MC foi preso em flagrante por policiais da Draco.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança

Policiais civis prenderam nesse domingo (26), em Fortaleza, um MC que vinha promovendo a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). O suspeito tinha desembarcado na capital cearense para fazer shows e foi detido em flagrante.

João Vitor da Costa Minervino, o 'MC Black da Penha' tem 24 anos e, de acordo com a investigação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), atuava "para divulgar músicas que faziam apologia direta ao crime, promovendo organização criminosa ultraviolenta".

A Polícia Civil do Ceará afirma que "o suspeito estava sendo agenciado por outro investigado da indústria musical, preso recentemente pela Polícia Federal". O Diário do Nordeste apurou que o agenciador se trata de MC Ryan SP.

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'MC Black da Penha' soma quase meio milhão de seguidores nas redes sociais. Nas músicas, ele defende a "liberdade para quem tá na tranca", se referindo aos amigos que estão presos.

mc black cantando foto artista.
Legenda: 'MC Black da Penha' soma quase meio milhão de seguidores nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

Instantes antes de ser preso, João Vitor havia publicado no seu perfil no Instagram que estava em Fortaleza. João se hospedou em um hotel de luxo, localizado na Avenida Beira-Mar.

OPERAÇÃO DA PF

O funkeiro MC Ryan SP foi preso em operação da Polícia Federal no último dia 15 de março de 2026. Na última semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) comunicou a decisão de soltar Ryan.

Outros 33 presos na Operação Narco Fluxo, que mira organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro, devem ser soltos além de Ryan SP.

Dentre os alvos da PF também está o MC Poze do Rodo. 

A ação movimentou 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária. Os alvos eram dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

Conforme detalhes da investigação, o grupo utilizava sistema para dissimular valores e teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. O MC Ryan SP é apontado como suspeito de ser um dos chefes do esquema criminoso. 

 

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