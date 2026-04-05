Incêndio atinge hospital em Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu, na manhã deste domingo, o Hospital Doutor Oswaldo Cruz (HDOC), localizado na Rua Rocha Lima, no Centro de Fortaleza. Segundo informações preliminares apuradas pelo Sistema Verdes Mares, a ocorrência começou na rouparia da unidade. Não há registro de vítimas.

Devido à ocorrência, 12 pacientes precisaram ser transferidos da unidade para hospitais particulares ou conveniados. Em nota, o Grupo HDOC informou que transferências foram realizadas, de forma prioritária, para o Hospital Central de Fortaleza (HCF), unidade integrante do grupo.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado, e as chamas foram controladas por volta das 11h30. Em nota, os Bombeiros informaram que: "o acionamento ocorreu após relatos de grande quantidade de fumaça e forte odor provenientes do forro de PVC da edificação, sem identificação inicial de chamas visíveis".

As equipes deslocadas ao local e iniciaram as ações de verificação e combate. "O incêndio foi controlado, evitando a propagação e garantindo a segurança da estrutura", diz a nota. As causas do incidente ainda não foram identificadas.

Legenda: A unidade fica no cruzamento da Rocha Lima com Rodrigues Júnior, no Centro de Fortaleza Foto: Bruno Cavalcante/ TV Verdes Mares

Transferência de pacientes

Como medida preventiva, diz os Bombeiros, "foi iniciada a transferência de pacientes, com o apoio de equipes de resgate, a fim de preservar a integridade dos ocupantes diante da presença de fumaça no ambiente".

A ocorrência contou com a atuação integrada de diversas guarnições operacionais, incluindo viaturas de combate a incêndio, salvamento, resgate e apoio logístico, além da coordenação operacional.

A unidade da rede particular oferece atendimentos de urgência e emergência 24 horas nas especialidades clínica médica, traumatologia e cirurgia geral.

Em nota, o Grupo HDOC também disse que "adotou imediatamente um plano de resposta integrado para assegurar a proteção dos pacientes e a continuidade da assistência médica". A instituição destaca que não houve feridos e que todos os pacientes e colaboradores estão bem.

Segundo o Hospital, as ações "estão sendo conduzidas com rigor técnico, agilidade e responsabilidade, em articulação permanente com as autoridades competentes, com o objetivo de mitigar riscos e preservar a integridade de pacientes, profissionais de saúde e demais envolvidos".