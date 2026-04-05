Ceará registra chuvas em 78 cidades neste domingo (4); confira os maiores volumes

O Domingo de Páscoa (5) começou com registro de chuvas em 78 municípios do Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados até as 10h40, o maior acumulado entre 7h de sábado e 7h deste domingo foi registrado em Potiretama, com 70 milímetros.

Os maiores volumes se concentraram principalmente em cidades do interior do estado. Salitre apareceu em seguida entre os maiores acumulados. Já Fortaleza teve apenas 15.4 mm de chuvas.

Veja as maiores chuvas:

Potiretama: 70 mm

Salitre: 45 mm

Ibiapina: 39,1 mm

Quixeramobim: 39 mm

Sobral: 35 mm

Banabuiú: 34.3 mm

São João do Jaguaribe: 32 mm

Guaraciaba do Norte: 31 mm

Viçosa do Ceará: 30.4 mm

Varjota: 26 mm

Veja também Ceará Ceará registra março menos chuvoso desde 2019 Ceará Ceará tem 19 açudes sangrando no Domingo de Páscoa; veja lista

Previsão para os próximos dias

Para este domingo (5), segundo a Funceme, deve chover em grande parte do Ceará, principalmente na região centro-norte do estado. As chuvas podem ser fracas a moderadas, com alguns momentos mais intensos.

Pela manhã, a chuva deve atingir áreas como o Alto Jaguaribe, o Litoral de Fortaleza, o Litoral do Pecém e o Maciço de Baturité.

À tarde, as precipitações mais fortes são esperadas nas regiões serranas. Já à noite, a tendência é de chuvas mais isoladas e rápidas no sul do estado e na faixa litorânea.

Para a segunda-feira (6), ainda de acordo com a Funceme, a previsão é de continuidade das chuvas, principalmente na região centro-norte.

Os maiores volumes devem ocorrer na faixa litorânea entre a madrugada e a manhã, e depois se deslocar para o noroeste do estado durante a tarde.