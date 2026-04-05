BR-116 tem trecho de mão única neste Domingo de Páscoa; saiba qual e como funcionará

Quem sair do interior em direção a Fortaleza neste domingo de Páscoa (5), encontrará um trecho da BR-116 apenas de mão única, entre os km 70 e 53. Trata-se do triângulo de Chorozinho até Pacajus, conhecido por reunir uma confluência de rodovias cujo destino final é a BR-116.

A operação, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, visa facilitar o retorno à Capital após o feriadão. A medida funcionará de meio-dia até as 18h, somente neste domingo.

Policiais rodoviários federais estarão no local para orientar o trânsito e garantir a segurança dos motoristas.

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"É interessante que o condutor esteja atento a essas medidas. A BR-116 passa por obras de duplicação, mas, enquanto essas obras não são entregues, há necessidade de adoção de medidas feito essa porque temos uma rodovia de pista simples", explica Lucas Mourão, chefe do núcleo de Comunicação da PRF-CE à TV Verdes Mares.

Segundo ele, quem precisar realizar o movimento inverso, da Capital para o interior, é recomendável utilizar rotas alternativas, a exemplo da CE-040 ou a CE-060. Ou voltar a utilizar a BR-116 apenas depois das 18h, quando o trecho de mão dupla será novamente liberado.

Balanço parcial da Semana Santa nas estradas

Ainda conforme Lucas Mourão, de Quinta-feira Santa ao Sábado Santo, foram registradas oito ocorrências de acidentes de trânsito nas rodovias do Ceará, com dois óbitos.

Além disso, no mesmo período, mais de 600 infrações foram flagradas pela PRF relacionadas a embriaguez no volante, muitas delas relacionadas a excesso de velocidade e ultrapassagem proibida.

O contato com a PRF pode ser feito pelo telefone 191, em caso de emergência.