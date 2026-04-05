Brasil será afetado por ciclone extratropical com ventos de até 90 km/h

Um ciclone extratropical, aliado a uma frente fria, deve afetar parte do Brasil entre a segunda (6) e a terça (7).

As regiões com previsão de serem as mais afetadas são o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, com impactos sentidos até o próximo dia 10.

O estado do Rio Grande do Sul deve ser o mais atingido pela junção do ciclone extratropical com a frente fria, com previsão de temporais e rajadas de vento de até 90 km/h já no início da semana.

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Nos primeiros dias da passagem do ciclone, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a conjunção com a frente fria deverá resultar em temporais no Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso do Sul.

Movimentação do ciclone e impactos pelo País

A Marinha do Brasil emitiu alerta para o extremo sul do Brasil, chamando a atenção para navegantes em alto-mar.

Isso porque o ciclone está previsto para avançar para mar aberto a partir da quarta (8), mas ainda impactando na costa dos estados do Sul e Sudeste, segundo o Climatempo.

Também a partir do dia 8 e seguindo até o dia 9, a frente fria tem previsão de avançar para o Sudeste, trazendo chuvas fortes para algumas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Já na sexta-feira (10), o ciclone extratropical finalmente perderá força no País, diminuindo riscos de ventos fortes nas regiões anteriormente impactadas.