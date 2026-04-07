Criança autista desaparecida em Marília é encontrada morta em rede de esgoto

O corpo do menino autista João Raspante Neto, de 13 anos, foi encontrado no Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa, em Marília (SP), na madrugada desta terça-feira (7). A criança estava desaparecida desde a tarde de segunda (6), após ter saído da chácara da família no bairro Nova Marília 4.

Segundo informações repassadas pela Polícia de São Paulo, o garoto teria escorregado na lona plástica que reveste a lateral da lagoa.

O boletim de ocorrência registrado sobre o desaparecimento diz que o menino era autista não verbal e tinha o diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mais de mil pessoas ajudaram nas buscas

O caso do menino João causou grande repercussão na região. Um levantamento da Defesa Civil do município apontou que mais de mil pessoas ajudaram nas buscas, com acionamento do Corpo de Bombeiros, equipes de resgate da polícia e moradores de Marília. As informações são do portal g1.

Conforme a publicação, o corpo da vítima foi encontrado boiando. Próximo ao cadáver, foram localizados um celular e roupas do menino.

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Em nota, a prefeitura de Marília publicou uma nota de pesar lamentando a morte de João e decretou luto na cidade.

"A cidade de Marília, que não dormiu essa noite, amanheceu em luto, infelizmente. Nossos sentimentos aos familiares e amigos do pequeno João Raspante Neto. Que Deus conforte a todos", diz a nota de pesar.

O sepultamento de João Raspante Neto vai ocorrer às 16h30, no Cemitério da Saudade, em Marília.