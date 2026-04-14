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“A Cabeça do Santo”, da cearense Socorro Acioli, é obra mais lida do MEC Livros

Estado também é destaque na plataforma recém-lançada, sendo o 4º do País com mais leitores.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
A imagem apresenta a capa do livro 'A Cabeça do Santo', de Socorro Acioli, exibindo uma ilustração preta de um perfil humano sobre um fundo amarelo vibrante. Ao lado, a autora Socorro Acioli aparece sentada e falando ao microfone, vestindo uma blusa preta e acessórios com pedras verdes.
Legenda: Obra da cearense Socorro Acioli lidera top 5 de livros mais lidos de plataforma do Governo Federal.
Foto: Divulgação e JL Rosa.

O livro cearense “A Cabeça do Santo”, escrito por Socorro Acioli, é a obra mais procurada pelos usuários do MEC Livros, biblioteca digital gratuita recém-lançada pelo Governo Federal.

Números exatos não foram divulgados pelo Ministério da Educação, responsável pela plataforma, mas na página da publicação no site é possível ver que ela teve mais de 15,6 mil visualizações e recebeu mais de 11,6 mil curtidas.

Ssegundo dados do Ministério, o Ceará é o quarto estado brasileiro com mais usuários e livros lidos, contando com pouco mais de 3,2 mil leitores e 1,8 mil obras lidas.

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Conforme o MEC, a plataforma alcançou 291,6 mil usuários e teve mais de 122 mil empréstimos de obras na primeira semana. O MEC Livros foi lançado no último dia 5 de março.

Ranking de estados com mais leitores ativos e livros lidos

  • São Paulo - 10.045 leitores e 5.366 livros
  • Minas Gerais - 4.518 leitores e 2.382 livros
  • Rio de Janeiro - 4.485 leitores e 2.434 livros
  • Ceará - 3.259 leitores e 1.887 livros
  • Bahia - 3.171 leitores e 1.783 livros

Ranking de livros mais lidos do MEC Livros

  • “A Cabeça do Santo”, de Socorro Acioli
  • “Sem Despedidas”, de Han Kang
  • “A Vegetariana”, de Han Kang
  • “Noites Brancas”, de Fiódor Dostoiévski
  • “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski

Como usar o MEC Livros

Para utilizar, basta entrar no site do MEC Livros ou baixar o aplicativo próprio. As duas formas ainda estão em fase inicial de disponibilização. O acesso é público e livre e, para leitura, é necessário fazer login via gov.br.

Cada usuário pode pegar um livro emprestado da plataforma por 14 dias, com possibilidade de renovação do empréstimo por outras duas semanas. Um novo livro pode ser emprestado somente após a devolução do anterior.

A leitura pode ser feita tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo e, assim como em leitores de livros digitais como o Kindle, é possível marcar trechos, fazer anotações e mudar fonte e estilo de página.

O acervo do MEC Livros é formado por obras em domínio público e também por obras contemporâneas licenciadas.

MEC Livros

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