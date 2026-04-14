“A Cabeça do Santo”, da cearense Socorro Acioli, é obra mais lida do MEC Livros

O livro cearense “A Cabeça do Santo”, escrito por Socorro Acioli, é a obra mais procurada pelos usuários do MEC Livros, biblioteca digital gratuita recém-lançada pelo Governo Federal.

Números exatos não foram divulgados pelo Ministério da Educação, responsável pela plataforma, mas na página da publicação no site é possível ver que ela teve mais de 15,6 mil visualizações e recebeu mais de 11,6 mil curtidas.

Ssegundo dados do Ministério, o Ceará é o quarto estado brasileiro com mais usuários e livros lidos, contando com pouco mais de 3,2 mil leitores e 1,8 mil obras lidas.

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A publicação da cearense se inspira na história real ocorrida no município de Caridade, onde uma estátua de Santo Antônio passou quase 40 anos sem cabeça.

Na trama ficcional, o jovem Samuel viaja até uma cidadezinha após a morte da mãe e, lá, se abriga na cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada. Dentro dela, ele passa a escutar vozes femininas que pedem amor à divindade.

Conforme o MEC, a plataforma alcançou 291,6 mil usuários e teve mais de 122 mil empréstimos de obras na primeira semana. O MEC Livros foi lançado no último dia 5 de março.

Ranking de estados com mais leitores ativos e livros lidos

São Paulo - 10.045 leitores e 5.366 livros

Minas Gerais - 4.518 leitores e 2.382 livros

Rio de Janeiro - 4.485 leitores e 2.434 livros

Ceará - 3.259 leitores e 1.887 livros

Bahia - 3.171 leitores e 1.783 livros

Ranking de livros mais lidos do MEC Livros

“A Cabeça do Santo”, de Socorro Acioli

“Sem Despedidas”, de Han Kang

“A Vegetariana”, de Han Kang

“Noites Brancas”, de Fiódor Dostoiévski

“Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski

Como usar o MEC Livros

Para utilizar, basta entrar no site do MEC Livros ou baixar o aplicativo próprio. As duas formas ainda estão em fase inicial de disponibilização. O acesso é público e livre e, para leitura, é necessário fazer login via gov.br.

Cada usuário pode pegar um livro emprestado da plataforma por 14 dias, com possibilidade de renovação do empréstimo por outras duas semanas. Um novo livro pode ser emprestado somente após a devolução do anterior.

A leitura pode ser feita tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo e, assim como em leitores de livros digitais como o Kindle, é possível marcar trechos, fazer anotações e mudar fonte e estilo de página.

O acervo do MEC Livros é formado por obras em domínio público e também por obras contemporâneas licenciadas.

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