Unidos da Tijuca anuncia 'A Cabeça do Santo', de Socorro Acioli, como enredo do Carnaval 2027

A escola de samba Unidos da Tijuca anunciou que o enredo para o Carnaval 2027será inspirado no livro "A Cabeça do Santo", da escritora cearense Socorro Acioli. Na tarde desta quinta-feira (9), a agremiação publicou uma imagem com elementos da obra, oficializando a escolha para o próximo desfile.

A escola apresentou a logomarca oficial do tema, idealizada pelo carnavalesco Lucas Milato e realizada pelo designer Rodrigo Cardoso. Na imagem, é possível ver elementos visuais e simbólicos típicos do Ceará.

"Nosso enredo para o próximo desfile se inspira nas famosas paredes de santo, tão típicas do Ceará, para transformar a lendária cabeça de Santo Antônio de Caridade no altar de nossas fantasias". Unidos da Tijuca Escola de samba

Segundo a agremiação, o conceito reúne referências como simpatias, terços, amuletos e orações, compondo o que descreve como uma "quimera fantástica e carnavalesca".

Qual o enredo de 'A Cabeça do Santo'?

O livro "A Cabeça do Santo" foi publicado pela Companhia das Letras em 2014. A escritora cearense Socorro Acioli produziu o romance durante oficina com o escritor Gabriel García Márquez.

Na história, os leitores acompanham um jovem que descobre a habilidade de ouvir as preces das mulheres para santo Antônio. Isso ocorre após encontrar abrigo dentro da cabeça oca de uma estátua do Santo na pequena cidade de Candeia.

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O dom de Samuel logo atrai uma multidão de fiéis, curiosos pelo dom do jovem. Samuel passa a explorar comercialmente sua habilidade de escuta e promover casamentos.

Assim, ao anunciar o enredo, a Unidos da Tijuca compartilhou o desejo de que o desfile seja marcado por alegria e devoção, evocando as bênçãos do "Santo Casamenteiro" e dos deuses do Carnaval.