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CAPTEI: Roger Guedes e Sindy Guedes celebram pré-wedding na Casa Nossa Taíba

Atacante do Al-Rayyan e influenciadora escolheram o litoral cearense para seu casamento, que contou com programação de três dias de festa

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Roger e Sindy Guedes
Foto: Divulgação

A recém-inaugurada Casa Nossa Taíba já entrou no radar dos grandes eventos sociais do Ceará. O espaço idealizado por Ticiana Fiuza e projetado pelo arquiteto Ronaldo Fiuza foi escolhido pelo jogador Roger Guedes, camisa 10 do Al-Rayyan, do Catar, e pela influenciadora Sindy Guedes para o pré-wedding do casal. 

Legenda: Tudo pronto para a festa, pertinho do mar
Foto: Divulgação

O casal escolheu o litoral cearense para celebrar sua união, com uma programação de três dias. No novo espaço, foi realizada um sunset entre mar, vento e céu da Taíba. A celebração reuniu cerca de 100 convidados em clima sofisticado e descontraído, com show exclusivo de Belo. A produção teve assinatura de Marcello Cabral, decoração de Lucas Avi e gastronomia do chef Rafael Sudatti. 

Legenda: Belo foi a atração especialíssima da festa
Foto: Divulgação

Com capacidade para até 250 convidados, a Casa Nossa Taíba desponta como novo endereço para casamentos e celebrações exclusivas no litoral cearense.

Legenda: Casamento de Roger e Sindy Guedes
Foto: Divulgação