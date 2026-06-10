CAPTEI: Roger Guedes e Sindy Guedes celebram pré-wedding na Casa Nossa Taíba

A recém-inaugurada Casa Nossa Taíba já entrou no radar dos grandes eventos sociais do Ceará. O espaço idealizado por Ticiana Fiuza e projetado pelo arquiteto Ronaldo Fiuza foi escolhido pelo jogador Roger Guedes, camisa 10 do Al-Rayyan, do Catar, e pela influenciadora Sindy Guedes para o pré-wedding do casal.

Legenda: Tudo pronto para a festa, pertinho do mar Foto: Divulgação

O casal escolheu o litoral cearense para celebrar sua união, com uma programação de três dias. No novo espaço, foi realizada um sunset entre mar, vento e céu da Taíba. A celebração reuniu cerca de 100 convidados em clima sofisticado e descontraído, com show exclusivo de Belo. A produção teve assinatura de Marcello Cabral, decoração de Lucas Avi e gastronomia do chef Rafael Sudatti.

Legenda: Belo foi a atração especialíssima da festa Foto: Divulgação

Com capacidade para até 250 convidados, a Casa Nossa Taíba desponta como novo endereço para casamentos e celebrações exclusivas no litoral cearense.